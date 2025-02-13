NBA》從非賣品突然變可以賣 傳KD今夏可能離開太陽

太陽今年暑假可能會交易杜蘭特。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕原本傳出是太陽非賣品的「KD」杜蘭特（Kevin Durant），在交易截止日前卻突然傳出交易風聲，儘管最終留在原隊，不過這也讓外界開始認為，杜蘭特很有可能在今年夏天和太陽分道揚鑣。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）表示，杜蘭特今年夏天很可能會離開太陽，成為交易市場上的熱門人選，而兩方會選擇分手的另一個原因，在於太陽的薪資太高，在要繳稅的同時還未能打出好成績。

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「他（杜蘭特）很可能今年夏天被交易，他知道、太陽知道、聯盟剩下的人也都知道。」溫德霍斯特說這不讓人意外，太陽團隊薪資高達2.3億美元，同時還要繳納1億美元左右的稅，因此預期球隊會和杜蘭特好好合作，在暑假為他找到一個新的球隊。

杜蘭特的合約將在下賽季結束後到期，想交易他的球隊勢必會想談延長合約，這也讓杜蘭特在選擇交易對象上比較有話語權，不過對太陽的難題是，交易必須匹配杜蘭特超過5000萬美元的年薪，除了有機會讓陣容年輕、吸收潛力股，對於釋放薪資空間並沒有立即幫助。

有鑑於此，《NBC Sports》認為太陽下季可以留下杜蘭特，讓他走完合約後以自由球員身分離隊，接著再圍繞著布克（Devin Booker）重建。

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