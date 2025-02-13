晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》從非賣品突然變可以賣 傳KD今夏可能離開太陽

2025/02/13 11:41

太陽今年暑假可能會交易杜蘭特。（法新社）太陽今年暑假可能會交易杜蘭特。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕原本傳出是太陽非賣品的「KD」杜蘭特（Kevin Durant），在交易截止日前卻突然傳出交易風聲，儘管最終留在原隊，不過這也讓外界開始認為，杜蘭特很有可能在今年夏天和太陽分道揚鑣。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）表示，杜蘭特今年夏天很可能會離開太陽，成為交易市場上的熱門人選，而兩方會選擇分手的另一個原因，在於太陽的薪資太高，在要繳稅的同時還未能打出好成績。

「他（杜蘭特）很可能今年夏天被交易，他知道、太陽知道、聯盟剩下的人也都知道。」溫德霍斯特說這不讓人意外，太陽團隊薪資高達2.3億美元，同時還要繳納1億美元左右的稅，因此預期球隊會和杜蘭特好好合作，在暑假為他找到一個新的球隊。

杜蘭特的合約將在下賽季結束後到期，想交易他的球隊勢必會想談延長合約，這也讓杜蘭特在選擇交易對象上比較有話語權，不過對太陽的難題是，交易必須匹配杜蘭特超過5000萬美元的年薪，除了有機會讓陣容年輕、吸收潛力股，對於釋放薪資空間並沒有立即幫助。

有鑑於此，《NBC Sports》認為太陽下季可以留下杜蘭特，讓他走完合約後以自由球員身分離隊，接著再圍繞著布克（Devin Booker）重建。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中