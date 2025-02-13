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MLB》紅襪持續補強衝擊美東！ 39億簽明星三壘手柏格曼

2025/02/13 11:49

柏格曼轉戰紅襪。（資料照）柏格曼轉戰紅襪。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在剛開訓時，主帥柯拉（Alex Cora）就暗示自家陣容可能還會有變動，果不其然今天球隊就以3年1.2億美元（約新台幣39億）簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

綜合美媒報導指出，紅襪跟柏格曼的3年1.2億美元合約當中含有2個逃脫權，《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）透露，柏格曼拒絕了紅襪開出的6年1.7億美元合約，而先前也有報導指出，柏格曼拒絕了太空人開出的6年1.56億美元合約。

綜合過去的報導透露，柏格曼希望尋求一張6年以上的大約，如今簽下這張附有2個逃脫權的合約，代表他依舊希望在今年力拚好成績，以此換取另一張大約。

上個賽季柏格曼敲出26轟，打擊率2成60，標準化攻擊指數（OPS+）僅有118，生涯柏格曼曾入選過2屆明星賽，拿過1座銀棒獎與1座金手套獎，他的到來可能會讓原本紅襪當家三壘手德佛斯（Rafael Devers）離開三壘防區，上季柏格曼的OAA（出局製造值）為9，在聯盟PR95，德佛斯的OAA僅-6，排聯盟PR8。

紅襪休賽季大肆補強，去年狠砸4位農場潛力股換來白襪左投克羅切（Garrett Crochet），並用2年約簽下復健中的左投山度瓦（Patrick Sandoval），再用1年約簽下昔日道奇王牌畢爾勒（Walker Buehler），如今再補強大咖打者柏格曼，為美東火藥庫持續增添變數。

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