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NBA》年薪16億只拿2分 PG大失常、七六人不敵籃網

2025/02/13 12:34

喬治今天大失常只拿2分。（美聯社）喬治今天大失常只拿2分。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕七六人今天客場挑戰籃網，陣中三巨頭僅有「PG」喬治（Paul George）能打，不過此戰喬治大失常，全場7投1中僅拿2分，最終球隊也以96比100輸給對手。

此戰恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）皆缺戰，三巨頭唯一能打的喬治被預期要扛起得分重擔，不過此戰表現低迷，出賽37分鐘沒上罰球線，僅7投1中拿下2分，另有6籃板4助攻。

而在喬治失常下，七六人烏布瑞（Kelly Oubre Jr）和葛林姆斯（Quentin Grimes）兩人分別貢獻30分，並在第四節合力攻下26分發起反攻，可惜未能克服雙位數落後，最終4分輸球收場。

喬治休賽季與七六人簽下4年2.12億美元合約，本季年薪高達4900萬美元（約新台幣16億），《運動畫刊》點出問題，此戰喬治僅僅出手7次，少於烏布瑞、葛林姆斯外，巴特勒（Jared Butler）、愛德華茲（Justin Edwards）兩位角色球員出手也比他多，甚至道丁（Jeff Dowtin Jr.）、卓蒙德（Andre Drummond）兩位只打15分鐘的球員，都有出手到5次。

本季喬治平均僅有16.6分，同時因傷打打停停，最近復出七六人5戰全敗，期間平均上場近32分鐘，僅繳出12.3分2.5籃板2.5助攻的不及格成績單。

烏布瑞（左）攻下平全場最高的30分。（USA TODAY Sports）烏布瑞（左）攻下平全場最高的30分。（USA TODAY Sports） 

葛林姆斯（右）也攻下30分。（USA TODAY Sports）葛林姆斯（右）也攻下30分。（USA TODAY Sports）

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