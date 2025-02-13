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MLB》比「宇宙道奇」好？ 強打捕手認大都會打線是棒球界最佳

2025/02/13 13:14

阿瓦瑞茲。（資料照，歐新社）阿瓦瑞茲。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會23歲強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）備戰新賽季，他近日受訪表示，今年的目標是贏得世界大賽冠軍，並發出豪語：「我們擁有棒球界最棒的打線。」

大都會去年在國聯冠軍賽敗給道奇，休賽季大都會補進明星強打索托（Juan Soto）、也留住強打一壘手阿隆索（Pete Alonso）。

阿瓦瑞茲接受紐約媒體《SNY》訪問時說，「我想這會是一條很棒的打線，我認為我們是整個棒球界最棒的打線，我們有Pete...有高打擊率的人，也有強打者，我們什麼都有...可能和任何球隊戰鬥。」

此外，阿瓦瑞茲還向《紐約郵報》表示，「我認為我們（打線）比道奇更好。」

談到投手群陣容，阿瓦瑞茲認為，大都會擁有全聯盟最好的先發輪值之一，相信球隊投手群會表現出色。阿瓦瑞茲還提到千賀滉大，「我很高興他健康了，有了千賀的先發輪值會比去年更好，他很猛、會給球隊帶來幫助。」

阿瓦瑞茲去年出賽100場，交出11轟、47分打點、打擊率2成37的成績，整體攻擊指數為0.710。阿瓦瑞茲坦言，去年在心理狀態方面遇到困難，有點迷失自己。

阿瓦瑞茲認為自己度過一個最棒的休賽季，「因為我做了一些改變，打擊、蹲捕接球、心態...我覺得我花很多時間在心理層面上，我認為那是最重要的一部分，所以我的心態會比去年更強大。」

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