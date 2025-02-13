WTT支線賽》5局大戰逆轉德國華裔好手 葉伊恬孤軍挺進16強

葉伊恬逆轉擊敗德國好手萬遠，挺進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館女將葉伊恬，今天在2025年WTT德國杜塞道夫支線賽連闖兩關挺進16強，也是碩果僅存的台灣單打選手。

世界排名113的葉伊恬首輪先以3:1解決19歲的波蘭小將布茲絲卡。32強面對世界排名75的德國女將萬遠，葉伊恬打完前三局以11:9、5:11、9:11落後，但她展現韌性，先以11:7扳平戰局，決勝局在4:8、8:10逆境下，化解兩個賽末點後以13:11後來居上。

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葉伊恬16強將對上世界排名316的克羅埃西亞女將帕芙洛薇琪。

名列女單第二種子的黃怡樺在32強賽先盛後衰，1:3不敵18歲的威爾斯小將赫爾西；從資格賽晉級的蔡昀恩，首輪以直落三擊退日本選手赤江夏星，但在32強賽以0:3敗給44歲的克羅埃西亞老將瑪洛芭比琪，未能走得更遠。

男單方面，世界排名54的馮翊新在局數2:0領先下，連丟3局遭世界排名163的英國選手賈維斯逆轉；剛奪下新加坡青少年大滿貫賽U19男單冠軍的張祐安，也以1:3敗給中國的牛冠凱，止步32強。

世界排名437的林彥均在資格賽連贏兩場，32強再以3:0收拾德國選手麥斯納，但在32強遭遇世界排名26的大會頭號種子中國新星陳垣宇，以0:3落敗。

男雙部分，張佑安/林彥均首輪以直落三輕取德國組合，8強將迎戰第二種子中國組合薛飛/黃友政。

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