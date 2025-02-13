網球》混雙改制引起討論 美國球星：以前的比賽無法填滿觀眾席

弗里茲。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國網球公開賽混雙賽事今年出現重大改革，比賽將在單打開打前一週展開，冠軍獎金從去年的20萬美元（約654萬台幣）暴漲至100萬美元（約3275萬台幣），但細節公佈後引來正反意見，對雙打好手將造成一定衝擊，而原本主攻單打賽場的地主球星弗里茲（Taylor Fritz）表示，「我想我今年有很高的機會參加混雙。」

美網將混雙賽事的32組組合改成16席，其中8組由單打排名決定，另外8組為外卡，首輪都打3盤4局制，直到冠軍賽才恢復原本賽制，比賽濃縮成2天，官方解釋，這是為了讓更多好手參賽，增加男女頂尖球星合作機會，在黃金時段成功吸引球迷。

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男單世界排名第4的弗里茲說：「老實說，我想我今年有很大機會參加混雙，對我來說，今年的時間很好，比賽會讓人興奮，而且很多人會很期待，而我也一直很喜歡打混雙。」

弗里茲認為在改革之後會讓他更有參賽意願，「我覺得這是很好的改變，我的看法可能有點偏頗，因為這對我來說是得利的機會，而如果是像以前那樣在正賽開打後，在單打的比賽期間舉行，我肯定不會參加。」

弗里茲不諱言，這項改革必定會衝擊雙打球員，「我為他們感到難過，但歸根究底，以前的混雙比賽沒有給大滿貫賽太多東西，也沒有創造讓人興奮的元素，沒能填滿觀眾席，我知道這並不該完全跟金錢或觀眾有關，但觀眾看到有更多高排名單打球員參加混雙，應該會更興奮。」

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