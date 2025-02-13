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TPBL》特攻「星火計劃」找塞爾維亞名教頭指導 幫助基層教練和球員

2025/02/13 12:38

新北中信特攻本季籌辦推出的「System Rising－星火計畫」，昨於中國信託行政大樓籃球場展開第一梯次課程。（特攻提供）新北中信特攻本季籌辦推出的「System Rising－星火計畫」，昨於中國信託行政大樓籃球場展開第一梯次課程。（特攻提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL新北中信特攻本季籌辦推出的「System Rising－星火計畫」，昨於中國信託行政大樓籃球場展開第一梯次課程，包含台北市的大直高中、育成高中、松山工農、金華國中；新北市的永和國中、竹林中學、正德國中、三重高工、中正國中、三多國中、安康高中、錦和高中（國中部）等，共計約30名教練及學生一同參與。

為提升台灣籃球的實力與未來性，中信特攻推出「System Rising－星火計畫」，建立基層教練提升系統，幫助基層教練和球員成長。「星火計畫」邀請塞爾維亞籍游維察（Jovica Ratković）擔任總教練，游維察教練持有國際籃球總會（FIBA）教練證照，並俱備歐洲男子籃球俱樂部教練、U14、16歐洲女子籃球俱樂部教練及U16女子國家隊助教經驗。

游維察教練主導教材編纂、教學進度規劃等，並搭配助理教練劉韋辰，提供系統化訓練，提升基層教練的訓練觀念接軌國際，並幫助基層教練在指導年輕球員時，建立對團隊、空間的理解，養成解讀比賽的思考及應變能力，在關鍵時刻做出最有效的因應。「星火計畫」有別於以往單點式講座，採分階段、長期深入教學，著重參與訓練計畫的教練實際操作，將所學知識轉化為實際運用的能力，並專注於團隊、系統、空間等觀念的提升，將其運用在日常賽訓中，幫助臺灣籃球從基層開始改變。

「星火計畫」課程概要分為兩階段，第一階段：無球觀念，第二階段：快攻、全場防守觀念。任教於安坑國小的鍾忻宸教練，在課堂上勤作筆記，也透露自己有去過不同的國家學習，所以對特攻的外籍教練，尤其歐洲體系的教學非常感興趣：「一直都有關注中信特攻，剛好特攻籌辦了『星火計畫』，就蠻想知道特攻對於青年運動員的教學上，如何幫助他們做抉擇。」他也觀察到，游維察教練還蠻了解小朋友，因為小朋友與職業球員相比，在決策與動作細節上不會想這麼多，鍾教練提及：「游維察教練在教學時，有針對一些細節，例如把複雜的情境拆解成簡單的狀況來說明；以及教練要有怎麼樣的觀念去教學，他也有將一些像積極攻擊、侵略性等抽象的概念，用實際行動去教學呈現出來，對我的幫助很大，收穫也很多。」

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