晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯、東契奇合拿34分 湖人慘敗爵士終止6連勝

2025/02/13 12:41

詹姆斯（中）。（美聯社）詹姆斯（中）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館爵士，東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）迎來合體第二戰，在禁區遭對手宰制、罰球命中率又不佳之下，以119：131敗下陣來，中斷近期6連勝。

東契奇日前驚天交易中來到湖人，前役在主場迎來首秀拿下14分，加上詹姆斯貢獻24分，成功擊敗爵士，兩隊今移師猶他再戰，湖人此役包括芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）都高掛免戰牌，中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）則因臉部挫傷只打了首節就未再回歸。

力拚復仇的爵士上半場靠馬卡南（Lauri Markkanen）17分領軍，取得64：56領先，湖人前兩節最佳是東契奇的13分，八村壘與詹姆斯都進帳12分，里維斯（Austin Reaves）手感低迷8投1中，僅拿4分。

易籃後爵士在湖人禁區士予取予求，第三節油漆區得分是懸殊的20：6，爵士單節打出40：30攻勢，帶著18分領先進入決勝節，湖人末節無法縮小差距後也將主力換下場，詹姆斯兒子布朗尼在倒數7分44秒上陣，一度連拿5分幫助湖人追到111：127，最後15秒再砍進一記後撤步三分彈，今天拿下9分寫下生涯新高。

湖人今團隊命中率44.6%，罰球命中率僅56.7%，八村壘拿下全隊最高19分，詹姆斯挹注18分、6籃板、7助攻，東契奇進帳16分，里維斯挹注15分。

馬卡南轟下全場最高32分，克拉克森（Jordan Clarkson）21分、9籃板，喬治（Keyonte George）板凳出發挹注20分、10助攻。

東契奇（左）。（今日美國）東契奇（左）。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中