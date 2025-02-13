NBA》詹姆斯、東契奇合拿34分 湖人慘敗爵士終止6連勝

詹姆斯（中）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館爵士，東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）迎來合體第二戰，在禁區遭對手宰制、罰球命中率又不佳之下，以119：131敗下陣來，中斷近期6連勝。

東契奇日前驚天交易中來到湖人，前役在主場迎來首秀拿下14分，加上詹姆斯貢獻24分，成功擊敗爵士，兩隊今移師猶他再戰，湖人此役包括芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）都高掛免戰牌，中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）則因臉部挫傷只打了首節就未再回歸。

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力拚復仇的爵士上半場靠馬卡南（Lauri Markkanen）17分領軍，取得64：56領先，湖人前兩節最佳是東契奇的13分，八村壘與詹姆斯都進帳12分，里維斯（Austin Reaves）手感低迷8投1中，僅拿4分。

易籃後爵士在湖人禁區士予取予求，第三節油漆區得分是懸殊的20：6，爵士單節打出40：30攻勢，帶著18分領先進入決勝節，湖人末節無法縮小差距後也將主力換下場，詹姆斯兒子布朗尼在倒數7分44秒上陣，一度連拿5分幫助湖人追到111：127，最後15秒再砍進一記後撤步三分彈，今天拿下9分寫下生涯新高。

湖人今團隊命中率44.6%，罰球命中率僅56.7%，八村壘拿下全隊最高19分，詹姆斯挹注18分、6籃板、7助攻，東契奇進帳16分，里維斯挹注15分。

馬卡南轟下全場最高32分，克拉克森（Jordan Clarkson）21分、9籃板，喬治（Keyonte George）板凳出發挹注20分、10助攻。

東契奇（左）。（今日美國）

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