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NBA》「歐神仙」太猛！厄文飆42分力壓柯瑞 獨行俠擊退勇士

2025/02/13 13:23

厄文拿下全場最高42分。（今日美國）厄文拿下全場最高42分。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕傷兵滿營的獨行俠今天在主場迎戰勇士，厄文（Kyrie Irving）狂飆7顆三分球、拿下全場最高42分，也成功擋下勇士反撲，最終達拉斯軍團以111：107氣走對手。

勇士在迎來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，收下2連勝，全隊士氣高昂；而獨行俠近期也面臨重大交易，送走東契奇（Luka Doncic）換來A.戴維斯（Anthony Davis），但他只打一場就受傷，尚無明確歸隊時間。

獨行俠在上半場團隊命中率53.5%，最多領先到14分，尤其回娘家的K.湯普森（Klay Thompson），前兩節三分球8投4中，攻下14分，幫助球隊取得優勢。勇士在次節尾聲，找回節奏，柯瑞（Stephen Curry

）連拿5分，率隊打出一波7：0攻勢迎頭趕上，半場打完暫時以56：57落後。

易籃後，「歐神仙」厄文發威連飆3記三分球，助隊將領先擴大到雙位數，而這節勇士進攻大當機，失誤也不少，打得相當不順。

勇士在末節展開急起直追，柯瑞飆進三分球加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）接力得分，緊追獨行俠，終場前3分半鐘，柯瑞再度於外線開火，率隊一舉超前，兩隊展開拉鋸。

終場前25秒，馬歇爾（Naji Marshall）上籃放進2分球，獨行俠取得2分領先，隨後巴特勒切入放進卻被判進攻犯規，落後2分的勇士只能採取犯規戰術，但也無力扭轉戰局，讓獨行俠帶走勝利。

獨行俠今天5人得分上雙，厄文飆出42分、6籃板、7助攻，湯普森貢獻17分；勇士方面，柯瑞拿下全隊最高25分，巴特勒進帳21分、9籃板、7助攻。

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