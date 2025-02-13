晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上季打擊率3成37的「小鷹俠」 大都會卻無意續留他

2025/02/13 14:30

伊格雷西亞斯。（資料照，美聯社）伊格雷西亞斯。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會內野手「小鷹俠」伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）去年交出打擊率3成37的成績，但大都會為了給年輕選手機會，傾向不續留伊格雷西亞斯。

現年35歲的伊格雷西亞斯上季出賽85場，交出4轟、26分打點，打擊率3成37的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.829，季後成為自由球員。伊格雷西亞斯在去年季後聘請知名經紀人波拉斯（Scott Boras）來與球隊談新約。

大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）今天表示，希望讓球隊的年輕選手競爭內野位置，「我認為，就球隊目前的狀況而言，為年輕選手保留一些機會是很重要的，因此對我們來說，讓球員名單保持靈活性是很重要的。」

如果大都會簽下伊格雷西亞斯，球隊名單就會滿員，讓25歲的貝堤（Brett Baty）、自家農場大物L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）等年輕好手的上場空間遭到壓縮。

伊格雷西亞斯生涯在大聯盟打滾12年，待過7支球隊，生涯出賽1181場，合計51轟、392分打點，平均打擊率2成83。

此外，伊格雷西亞斯身兼創作歌手，他在2024年發行個人單曲《OMG》，成為大都會在連勝期間的球場主題曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中