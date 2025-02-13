MLB》上季打擊率3成37的「小鷹俠」 大都會卻無意續留他

伊格雷西亞斯。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會內野手「小鷹俠」伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）去年交出打擊率3成37的成績，但大都會為了給年輕選手機會，傾向不續留伊格雷西亞斯。

現年35歲的伊格雷西亞斯上季出賽85場，交出4轟、26分打點，打擊率3成37的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.829，季後成為自由球員。伊格雷西亞斯在去年季後聘請知名經紀人波拉斯（Scott Boras）來與球隊談新約。

請繼續往下閱讀...

大都會棒球營運總裁史登斯（David Stearns）今天表示，希望讓球隊的年輕選手競爭內野位置，「我認為，就球隊目前的狀況而言，為年輕選手保留一些機會是很重要的，因此對我們來說，讓球員名單保持靈活性是很重要的。」

如果大都會簽下伊格雷西亞斯，球隊名單就會滿員，讓25歲的貝堤（Brett Baty）、自家農場大物L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）等年輕好手的上場空間遭到壓縮。

伊格雷西亞斯生涯在大聯盟打滾12年，待過7支球隊，生涯出賽1181場，合計51轟、392分打點，平均打擊率2成83。

此外，伊格雷西亞斯身兼創作歌手，他在2024年發行個人單曲《OMG》，成為大都會在連勝期間的球場主題曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法