NBA》穆雷猛砍生涯新高55分！ 金塊力退拓荒者豪取8連勝

J.穆雷（右）拿下生涯新高55分。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近況火燙的金塊今天在J.穆雷（Jamal Murray）狂砍生涯新高55分帶領下，以132：121擊退拓荒者，收下目前聯盟最長的8連勝，戰績持續逼近西部第二的灰熊。

J.穆雷在上半場就已經飆進6顆三分球砍進30分，助隊拉開到75：56領先，但拓荒者沒有放棄，第三節多點開花打出35：32攻勢，未讓比數被拉開，金塊則靠持續火燙的J.穆雷砍進15分維持領先。第四節拓荒者數度將比分追近到9分落後，不過金塊穩住陣腳，最終就以11分收下8連勝。

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J.穆雷今天上場42分13秒，36投20中，三分15投7中，砍下生涯新高的55分，同時是隊史第三高分，隊史第一1978年4月9日湯普森（David Thompson）的73分，次高則是約基奇（Nikola Jokic）在去年12月7日的56分（皆為當地時間）。

約基奇本場也有26分15籃板10助攻「大三元」演出，今天正好是金塊隊主場舉辦的塞爾維亞傳統文化日，球團發送約基奇的搖頭娃娃給現場觀眾。

約基奇（中）拿下26分15籃板10助攻。（今日美國）

拓荒者今天得分最高的是A.西蒙斯（Anfernee Simons）26分，柯林根（Donovan Clingan）頂替因傷至少缺席4週的艾頓（Deandre Ayton）擔任先發中鋒，拿下17分20籃板3火鍋。

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