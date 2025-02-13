經典賽》孫易磊報到前飆153公里 日球評給課題：新庄監督可能不喜歡

孫易磊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕本週將報到經典賽資格賽台灣隊的日本火腿20歲投手孫易磊，昨天在實戰投打練習最速猛飆153公里，日本火腿隊OB今成亮太誇讚投球姿勢，特別是抬腳很有大聯盟投手的感覺，不過另1名OB鶴岡慎也點出投球節奏不好的課題。

孫易磊昨在沖繩縣國頭村的火腿隊春訓二軍基地實戰投打，面對古川裕大、有薗直輝、淺間大基等打者。投到後半段，轉播單位GAORA主播直言球速是魅力，但感覺控球有點不穩定，「去年在二軍確實也有這部分的課題。」

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延續主播的觀察，今成亮太認為，就看孫易磊如何藉由訓練或是投球感覺上的技術調整，讓控球和球威合拍，但也強調球威是孫易磊的魅力，並轉頭詢問鶴岡慎也，「你不會想要這種投手嗎？」

鶴岡慎也強調，孫易磊的投球節奏不好，不改善是不行的，「每一球都很專注去丟是可以，但節奏可以再好一點，他習慣先進投手丘，再調整腳的位置，然後才啟動投球。每1球都要特別去瞄準的話，野手守起來也會累。」

火腿想栽培孫易磊成為先發投手，鶴岡慎也才會強調投球節奏的重要性，「我覺得新庄監督可能不太喜歡，他喜歡節奏好、善用各種投球型態去打亂打者節奏的投手，目前他（孫易磊）只有一種投球模式。當然他是還會成長的選手，首先是打底好自己的投球形式。」

火腿隊將在3月1、2日來台灣跟統一獅、中信兄弟打交流賽，日本火腿轉播單位GAORA企劃來台應援旅行團，屆時鶴岡慎也將來台灣播報講評。

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