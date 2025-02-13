MLB》曾單場熱投145球 小笠原慎之介超狂經歷嚇壞國民教頭

小笠原慎之介。（取自國民隊X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍27歲明星左投小笠原慎之介去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最終以2年350萬美元合約加盟國民。國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）今天表示，小笠原曾提到自己單場投140球，「我說，這事永遠不會在這裡發生。」

小笠原慎之介去年在中日龍出賽24場，交出5勝11敗、防禦率3.12的成績，共投144.1局賞82次三振。小笠原慎之介在日職一軍共9個賽季，累積46勝55敗、平均防禦率3.62。

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馬丁尼茲今天表示，1月份曾與小笠原慎之介共進晚餐，「很高興他和我們在一起。」馬丁尼茲回憶，「他（小笠原）說，『這是我第一次能和教頭聊這麼久』，我告訴他要習慣這種情況，他是個很棒的年輕人。」

馬丁尼茲與小笠原慎之介也分享日職與美職在投球日程和工作量的差異，「他告訴我，曾在單場投140球，我告訴他，在這裡不可能發生。」馬丁尼茲笑說，「如果真的發生，我會被開除。」

小笠原慎之介曾在2023年3月31日開幕戰面對讀賣巨人，主投7.2局失3分，單場熱投145球，還一度成為敗戰投手候選人，最後中日龍逆轉贏球，讓小笠原慎之介逃過敗投。

小笠原慎之介預計當地時間14日參加國民隊大聯盟春訓，正式展開旅美生涯。小笠原也在休賽季努力調整適應投球時鐘。

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