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UBA》戰況詭譎！女一級6強首度沒有不敗之師 15日起拚小巨蛋入場券

2025/02/13 15:47

文化大學王玥媞為本屆得分后。（大專體總提供）文化大學王玥媞為本屆得分后。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽各級組晉級隊伍本週重啟戰火，其中公開一級複賽本週末前進板橋體育館，由女籃6隊2月15至20日率先登場，五連霸陣容一分爲二的世新大學、中信學院，將與上屆班底文化大學、臺灣師大、美和科大、佛光大學再交鋒，力拚下月底前進臺北小巨蛋的四強決賽入場券。

本階段女一級賽事有多項變數，不但是自108學年度UBA女一級改制前六強晉級複賽以來，預賽11戰首度沒有「不敗之師」，戰況詭譎難料，且首次安排休兵一天（17日），再加上板橋體育館初體驗，都為6隊經歷一個月備戰調整、迎來攻蛋之途的全新起點增添想像空間。

中信學院補進衛冕軍即戰力，本季首闖一級即摘下頭號種子揮兵複賽，10連勝逐場站穩腳步，足見再扣關決賽的野心。傳統勁旅文化大學預賽場均得分、失分、籃板、助攻全高居各隊首位，團隊戰力依然堅強，臺灣師大則是人人有功練，有效外線命中、失誤壓低也是優勢，預賽對戰互咬的前三強，本階段後三天再遇精彩可期。

緊追其後的3隊，本屆都面臨先發戰力空缺、連戰起伏的課題，不過年前同為7勝4敗作收的他們，論破壞力同樣不容小覷，除了韌性見長的佛光大學，坐穩挑戰者向上衝擊，另上階段驚奇兩役還歷歷在目，美和科大輸北市後扳倒佛光衝上第四、世新大學精兵踢館臺師搶搭末班，自力晉級後也絕不滿於以黑馬自居。

六強5場都將是擠身四強關鍵，每天下午2點起連3場賽事將在4平台同步直播，電視看緯來精采台、網路看LINE TODAY，中華電信MOD則在愛爾達體育4台，複賽再加入Hami Video轉播，此外，賽事重播、單場好球也能訂閱大專體總YouTube頻道SSUtv持續收看。

複賽賽程即將展開，大專體總與富邦人壽一起號召全台球迷進場應援或鎖定轉播，帶動身邊親友參與全民瘋UBA熱潮，感受全台最熱血澎湃的大專學生籃球賽事魅力，並鼓勵所有晉級的隊伍和選手展現「現在ing」的拚戰專注力，持續備戰突破、共同朝目標邁進。

複賽期間還有豐富活動，UBA會員APP集點贈禮最後階段、現場集章抽限量即可拍，以及中華電信結合5G技術的AI應用「客製賀圖」體驗攤位。另「UBA人氣球員票選」邀請球迷2月15日至3月2日到momo購物網投票，支持喜愛的球員衝上人氣寶座或新人獎項機會，幫他們贏得千元購物金、星級飯店餐券組，參與投票分享還能抽決賽門票、adidas運動裝備等好禮。

UBA女一級複賽20日結束後，男一級八強將接棒於22至25日板橋體育館續戰，並於2月28日至3月2日移師新竹市立體育館，揭曉本季一級最終四強。  

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