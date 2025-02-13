NBA》被交易後峰迴路轉回湖人！ 菜鳥神射手吐心聲：我只想打球...

柯奈特。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人菜鳥神射手柯奈特（Dalton Knecht）日前原本被送到黃蜂，隨後因交易撤銷返回紫金大軍，經歷高潮迭起的一週，今日柯奈特受訪回顧這段過程。

談到這筆峰迴路轉的交易案，繞了一圈回到湖人，柯奈特直呼：「這是一段瘋狂的時光，感覺就像電影一樣。」

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柯奈特回憶美國時間2月5日那天，他正在湖人隊的訓練場館練投，結果練到一半被打斷，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）告知他被交易到黃蜂，「這真的很難接受，我是被湖人選中的，洛杉磯對我來說意義重大。」

柯奈特隔天從洛杉磯飛往夏洛特向黃蜂報到，然後飛到底特律，準備迎來轉隊首秀，未料抵達底特律後，他再次收到佩林卡的訊息，交易被取消了，「Rob打電話告訴我『你要回來了』。」

柯奈特展現成熟心態，表示他明白這是一門生意，「無論去哪裡，我只想上場打球，我也跟瑞迪克（JJ Redick）和Rob表達了這一點，我只想打籃球。」

「我只是做自己熱愛的事情，上場去打球。」柯奈特說道：「不管未來如何發展，我都會在場上全力以赴、努力競爭。」柯奈特也透露，湖人隊友們都很歡迎他的回歸。

柯奈特在今日與爵士之戰，替補出發打了16分41秒，投進3顆三分球，攻下10分、1抄截。

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