體壇》運動科學輔助基層選手計畫今年延伸至東部 盼更多學生選受惠

體育署辦理補助運動科學團隊輔助基層選手實施計畫。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕體育署辦理「補助運動科學團隊輔助基層選手實施計畫」，今年年度已公告核定，補助費用逾3000萬元，總計24校34案運動團隊，將至少協助63校、949位學生選手運動科學輔助，且在運動科學資源相對較少的東部地區，國立東華大學、慈濟大學及國立台東大學的申請案件皆有獲得補助，讓更多學生選手能受惠到運動科學的幫助。

體育署表示，本計畫自109學年度開始試行辦理並執行3年期，以區域輔導的概念，結合國內具有運動科學專長的大專院校計6校，於109-111年計協助47校、約1000名的學生選手，112年協助學校數成長至54校、約1100名學生選手。

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運動科學團隊需採以運動生理學、運動心理學、運動生物力學、運動營養學、運動醫學及體能訓練方法等面向，針對高級中等以下學校體育班學生、運動績優生及學校運動團隊為支援對象，協助基層學校選手精準化的訓練、縮短訓練時間、避免運動傷害、強化心理素質及技術精進。

以國立體育大學副教授徐藝洳副教授的計畫為例，該運科團隊以林口國高中及麗園國小的游泳隊為支援對象，採以運動營養的運科介入，執行營養評估、衛教、營養講座等，提升選手對飲食和營養素的認知，並透過科學化的飲食控制及調整，改善選手訓練期間的身體素質及恢復狀態。經過週期化的追蹤選手身體組成及疲勞狀況，並提供精確回饋，確保選手保持在最佳狀態。此外，團隊也依選手身體狀況，提供科學數據，幫助教練規劃最適當的訓練，優化訓練效果。結合營養與訓練策略，提升選手運動表現與比賽成績。

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