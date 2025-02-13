亞團賽》陳政寬／許尹鏸首局僅拿6分 逆轉中國對手為台灣開紅盤

台灣隊。（資料照，總教練劉佳城提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在2025年亞洲羽球混合團體錦標賽迎戰兩屆冠軍中國隊，打頭陣的混雙組合陳政寬／許尹鏸雖然首局發揮不佳，但兩人很快調整腳步，最終以6：21、21：15、21：14逆轉中國對手李泓毅／吳夢瑩，率隊先下一城。

台灣過去最佳是2017、19年8強，昨打敗新加坡就確定晉級8強，率先追平隊史最佳成績。總教練劉佳城希望力拚突破過往，以挺進4強收下今年5月蘇迪曼盃的參賽門票為目標。

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世界排名27的陳政寬／許尹鏸去年最佳表現是加拿大公開賽打進4強，不過今年1月在馬來西亞公開賽、印度公開賽都首輪出局，印尼大師賽則在16強止步，兩人今天則打頭陣。

面對李泓毅／吳夢瑩，陳政寬／許尹鏸首局發揮不佳竟然只得6分，不過兩人從第二局開始調整腳步，連下兩局成功完成逆轉秀。

台灣第二點女單則是21歲小將黃宥薰，將挑戰前世界球后中國名將陳雨菲。值得一提的是，這也是陳雨菲繼去年巴黎奧運後首度在國際賽亮相。

台灣第三點男單由李佳豪把關對中國18歲小將胡哲安，他是去年世青男單金牌，第四點女雙宋碩芸／余芊慧遭遇中國的坑姝良／王汀戈，第五點壓軸男雙則是世界排名第8的李哲輝／楊博軒碰上陳旭君／郭若涵。

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