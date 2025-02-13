亞團賽》台灣21歲小將黃宥薰打3局才不敵復出的陳雨菲

黃宥薰。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在2025年亞洲羽球混合團體錦標賽迎戰兩屆冠軍中國隊，台灣21歲小將黃宥薰也打出令人期待的表現，可惜決勝局失誤較多，最終以9：21、21：17、11：21敗給睽違許久才重出江湖的中國名將陳雨菲。

台灣打頭陣的混雙組合陳政寬／許尹鏸6：21、21：15、21：14逆轉中國李泓毅／吳夢瑩，率隊先下一城。

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中國第二點女單由東京奧運女單金牌陳雨菲把關，她絕對是中國的勝利保證，不過她去年巴黎奧運後就暫別球場，直到這次比賽才復出領軍。

世界排名60的黃宥薰在2023年日本熊本大師賽兩局僅拿13分就栽在陳雨菲手上，如今再度交鋒，黃宥薰雖然首局也是懸殊差距讓出，第二局打出競爭力，也有不少精采好球讓陳雨菲來不及反應，成功扳回一城。

黃宥薰在第三局也一度取得領先，可惜就是自己失誤較多，從7：6領先遭陳雨菲連得6分，最後也就氣力放盡，無緣扳倒這位中國名將。

陳雨菲拿下勝利後，中國隊也追平戰局，台灣第三點由李佳豪把關對上中國18歲小將胡哲安，他是去年世青男單金牌，第四點女雙宋碩芸／余芊慧遭遇中國的坑姝良／王汀戈，第五點壓軸男雙世界排名第8的李哲輝／楊博軒碰上陳旭君／郭若涵。

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