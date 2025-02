NBA》贏21分最後4秒灌籃！騎士犯潛規則 暴龍教頭怒罵：真的很沒品

T.湯普森。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士今日作客暴龍主場以131:108大勝,在終場前4秒勝負底定時,騎士老將中鋒T.湯普森(Tristan Thompson)切入灌籃,觸犯「潛規則」,引爆衝突。

籃球場上有不成文規定,比賽勝負已定時,勝方都會放棄最後一波進攻,若還持續進攻,如同羞辱對手。

T.湯普森今在比賽終了前4秒、球隊領先21分時,切入灌籃取分,讓現場球迷噓聲四起,暴龍球員希德(Jamal Shead)、巴恩斯(Scottie Barnes)也在賽後與T.湯普森發生口角衝突。

談到T.湯普森的舉動時,暴龍主帥賈柯維奇(Darko Rajakovic)痛批:「我認為T.湯普森的行為很沒品,完全不尊重人,這種事我絕對不能接受,我很欣賞我的球員站出來捍衛自己,這樣的行為真的很沒品。」

希德同意自家教練的觀點,「他在比賽最後的舉動,不僅是對我們,對整個籃球運動來說都有些不尊重。」此外,暴龍選手巴瑞特(RJ Barrett)表示:「這是一種不成文的規則,比賽最後不該這麼做。」

而騎士總教練亞特金森(Kenny Atkinson)也對T.湯普森的舉動感到困惑,「我不確定他當時在想什麼,有時候當你在場上比賽,某些行為純粹是一種下意識的反應,我知道T.湯普森沒有惡意。」

