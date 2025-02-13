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NBA》贏21分最後4秒灌籃！騎士犯潛規則 暴龍教頭怒罵：真的很沒品

2025/02/13 20:35

T.湯普森。（美聯社）T.湯普森。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕騎士今日作客暴龍主場以131：108大勝，在終場前4秒勝負底定時，騎士老將中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）切入灌籃，觸犯「潛規則」，引爆衝突。

籃球場上有不成文規定，比賽勝負已定時，勝方都會放棄最後一波進攻，若還持續進攻，如同羞辱對手。

T.湯普森今在比賽終了前4秒、球隊領先21分時，切入灌籃取分，讓現場球迷噓聲四起，暴龍球員希德（Jamal Shead）、巴恩斯（Scottie Barnes）也在賽後與T.湯普森發生口角衝突。

談到T.湯普森的舉動時，暴龍主帥賈柯維奇（Darko Rajakovic）痛批：「我認為T.湯普森的行為很沒品，完全不尊重人，這種事我絕對不能接受，我很欣賞我的球員站出來捍衛自己，這樣的行為真的很沒品。」

希德同意自家教練的觀點，「他在比賽最後的舉動，不僅是對我們，對整個籃球運動來說都有些不尊重。」此外，暴龍選手巴瑞特（RJ Barrett）表示：「這是一種不成文的規則，比賽最後不該這麼做。」

而騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）也對T.湯普森的舉動感到困惑，「我不確定他當時在想什麼，有時候當你在場上比賽，某些行為純粹是一種下意識的反應，我知道T.湯普森沒有惡意。」

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