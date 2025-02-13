WTT支線賽》連兩戰上演5局逆轉秀 葉伊恬8強將對決中國新星陳熠

葉伊恬在16強戰逆轉克羅埃西亞選手，首度闖進8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲合庫小將葉伊恬今晚在2025年WTT杜塞道夫支線賽女單16強戰，以3:2逆轉從資格賽晉級的克羅埃西亞黑馬帕芙洛薇琪，締造個人在成人組國際賽最佳戰績，8強將對決頭號種子中國新秀陳熠。

世界排名113的葉伊恬在32強賽以3:2後來居上，扳倒世界排名75的德國華裔女將萬遠。世界排名316的帕芙洛薇琪則在資格賽連贏兩場，32強再以3:1逆轉巴西小將高橋茱莉亞。

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面對陌生的帕芙洛薇琪，葉伊恬首局4:1開局後，一路領先，11:7先馳得點；但小葉次局在8:5領先時突然遭遇亂流，從發球失誤開始到接發球失誤結束，一口氣連丟6分，8:11讓出，第3局也在追到8:9後連掉2分，8:11再次失守。

第4局，葉伊恬在被對手幸運擦邊球追到4:3後，及時回神，打出一波7:1的攻勢，11:4扳平戰局。

決勝局，葉伊恬第一球就幸運擦網，隨後又連續正手攻擊得手，3:0開局，逼得對手喊暫停。重回比賽後，帕芙洛薇琪也很快追到4:3，葉伊恬在果斷地喊出暫停後，回敬一波6:1的反擊，10:4率先聽牌。

葉伊恬隨後浪費兩個賽末點，包括一記發球失誤送分，沒想到帕芙洛薇琪馬上「回禮」，也回送一顆發球失誤，葉伊恬11:6拿下勝利。

世界排名24的陳熠16強對決34歲的奧地利女將索爾佳，意外陷入苦戰，在局數0:2落後下力挽狂瀾，3:2驚險晉級8強。

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