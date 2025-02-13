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經典賽》第8局絕地大反攻！ 台灣隊交手韓職樂天巨人兩戰全勝

2025/02/13 21:55

台灣隊交手韓職樂天巨人兩戰全勝。（記者王藝菘攝）台灣隊交手韓職樂天巨人兩戰全勝。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台韓國際交流賽台灣隊昨以4：3險勝韓職樂天巨人，今晚兩隊再戰大巨蛋，台灣隊在8局上靠林佳緯滿貫砲助威，單局灌進5分鎖定勝局，最終台灣隊就以7：3擊敗樂天巨人，對外熱身賽兩戰全勝。

1局下樂天巨人進攻，開路先鋒黃晟彬獲得四壞保送，一出局後孫晧塋轟兩分砲，幫助樂天巨人取得2分領先。

2局上台灣隊反攻，該局首棒打者吳念庭擊出一壘方向滾地球形成內野安打，陳重羽纏鬥13球後獲得四壞保送，王博玄擊出安打形成無人出局滿壘，李宗賢擊出左外野飛球形成高飛犧牲打，台灣隊追回1分。

6局上台灣隊攻勢再起，一出局後張育成揮出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，再靠投手暴投進佔三壘，劉基鴻打擊造成樂天巨人三壘手孫晧塋失誤上壘，一出局一、三壘有人，陳文杰適時擊出高飛犧牲打追平比分，雙方戰成2：2平手。

8局上台灣隊靠林佳緯轟滿貫砲反超前，接著蔣少宏打擊，造成對方三壘手孫晧塋失誤，他一口氣跑上二壘，再靠隊友內野滾地球、對手暴投，單局灌進5分奠定勝基。9局下樂天巨人靠保送和長打追回1分，最終仍無力扭轉戰局。

經典賽》第8局絕地大反攻！ 台灣隊交手韓職樂天巨人兩戰全勝林佳緯滿貫砲。（記者王藝菘攝）

經典賽》第8局絕地大反攻！ 台灣隊交手韓職樂天巨人兩戰全勝林佳緯滿貫砲。（記者王藝菘攝）

台灣隊張育成。（記者王藝菘攝）台灣隊張育成。（記者王藝菘攝）

台灣隊張育成。（記者王藝菘攝）台灣隊張育成。（記者王藝菘攝）

台灣先發投手李東洛。（記者王藝菘攝）台灣先發投手李東洛。（記者王藝菘攝）

台灣先發投手李東洛。（記者王藝菘攝）台灣先發投手李東洛。（記者王藝菘攝）

金晉旭。（記者王藝菘攝）金晉旭。（記者王藝菘攝）

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