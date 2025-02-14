亞洲盃男籃》陳盈駿因傷缺陣 林庭謙談代班控球：不排斥

林庭謙。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格第3階段台灣隊將於2月20日迎戰菲律賓，23日作客香港。不過，國家隊當家主控陳盈駿因傷缺席，曾在資格賽第1階段任先發控球的夢想家後衛林俊吉也傷退。目前總教練圖齊屬意讓林庭謙代班，林庭謙表示不排斥，且他認為，即便這次遇上傷病問題，但整體陣容還算整齊，要瞄準2連勝。

31歲的陳盈駿近年為台灣隊主力控球，若沒傷勢幾乎都會參戰也是不動先發，但他在今年1月CBA比賽中腳踝受傷，評估後辭退，而之前也曾打過先發控球的林俊吉前天也因傷退出，改由富邦勇士陳又瑋遞補。

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16人名單中，主打控球的包含台啤雲豹高錦瑋、旅日好手游艾喆和陳又瑋，林庭謙雖為得分後衛，但他在2023年杭州亞運時也曾代班控球，繳出不俗表現。

林庭謙表示，不排斥打控球，他也點出圖齊的要求，「教練會想要多一點轉換，打出我們的快速球風，還有球的輪轉也很重要。」提到這階段目標，林庭謙說：「上次比分輸得比較多一些，這次有傷兵出現，但人員還算整齊，加上經過了兩、三階段一起配合，相對來說比起之前更有默契，這次肯定是希望能兩場全贏，把上階段沒做好的去修正，打得更有默契。」

圖齊認為，林庭謙可以打1號也可以2號，但過去他和陳盈駿兩人同時在場，林庭謙會以2號為主，「這次會讓庭謙擔任比較多1號角色，而非得分手，而且我們還有小高、艾喆跟又瑋，大家各有優勢。」

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