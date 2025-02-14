亞洲盃男籃》「金牌狀元」林信寬再戰國家隊有期許 高錦瑋透露圖齊的建議

高錦瑋。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤永豐雲豹兩位新世代好手高錦瑋、林信寬雙雙入選這次亞洲盃男籃國家隊16人名單，兩人對於這次迎戰菲律賓、香港有各自的期許。

曾在杭州亞運幫助台灣男籃摘下3對3金牌的林信寬，上一階段因兵役問題未能入選，這次遞補進名單，他表示，很開心能夠入選，「希望有上場就把『3D』球員的本分做好，拚出防守，幫助球隊。」

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雲豹主控高錦瑋連續3階段都入選國家隊，他這季在TPBL場均17.9分、6.5助攻，得分和助攻皆為聯盟本土球員最佳。針對這次陳盈駿缺席，他可能必須分擔更多控球責任，小高正面看待，「其實是很好的磨練機會，控球就是要帶領球隊，但也不會給自己太大壓力。」

高錦瑋認為，上一階段自己投籃命中率不理想，這次希望在攻守上找到平衡，他透露，圖齊教練希望他可以打得更有創意一些，「前幾次太想要按照教練戰術，教練希望我可以更有創意一點，像在雲豹時那這樣打，去閱讀對方防守，保持攻擊性。」

目前台灣隊已展開訓練，高錦瑋認為，一開始大家都來自不同球隊，還不是這麼熟悉，「但經過這幾天相信默契會更好，大家都很投入訓練當中，期待能產生不錯化學效應。」上次碰上菲律賓以53分差慘敗，這次回到主場，小高說：「已經花很多時間整合跟訓練，希望大家能展現出好的比賽精神跟態度。」

林信寬。（資料照，記者廖振輝攝）

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