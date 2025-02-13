晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》忘記跟潘傑楷說生日快樂被罵 林佳緯「自信妙回」

2025/02/13 23:20

林佳緯滿貫砲。（記者王藝菘攝）林佳緯滿貫砲。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕20歲台灣隊外野手林佳緯，今天在8局上轟出滿貫砲，幫助台灣隊以7：3擊敗韓職樂天巨人，在台韓國際交流賽取得2戰全勝的成績。

8局上一出局滿壘情況下，面對3壞球絕對有利局面，林佳緯轟出滿貫砲突破平手僵局，他說，準備打擊的時候就想說把握當下，畢竟不是先發的身分上場，後面才換上去，攻擊機會不多，可能只有1次機會，所以非常專注在當下打擊，昨天也有滿壘機會，但沒達到自己的要求，因此這次更專注投打對決。

林佳緯笑說，打出去當下有那個感覺（意指全壘打），但不太敢做確信步，當下想學12強賽吉力吉撈˙鞏冠開轟繞壘的確信步，但他怕沒有轟出去會很尷尬，所以就沒做。

台灣隊挑36人進入集訓名單，近期將選出28人正式名單，林佳緯這一轟為自己增添籌碼，他坦言，有一點壓力，希望能夠把握這次機會，然後有好表現，拚進最終28人名單。

林佳緯渴望征戰經典賽資格賽，他說，學生時期有打過國際賽，和一級國際賽事比較起來落差非常大，之前有看12強賽，可以感受到各隊想贏球的心態，各國都是最好的選手應戰。

林佳緯在統一獅的隊友潘傑楷12強賽爆紅，林佳緯笑說，前幾天潘傑楷生日，忘記跟他說生日快樂結果被他罵，「我就說拿正選名單來彌補。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中