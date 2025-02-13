經典賽》忘記跟潘傑楷說生日快樂被罵 林佳緯「自信妙回」

林佳緯滿貫砲。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕20歲台灣隊外野手林佳緯，今天在8局上轟出滿貫砲，幫助台灣隊以7：3擊敗韓職樂天巨人，在台韓國際交流賽取得2戰全勝的成績。

8局上一出局滿壘情況下，面對3壞球絕對有利局面，林佳緯轟出滿貫砲突破平手僵局，他說，準備打擊的時候就想說把握當下，畢竟不是先發的身分上場，後面才換上去，攻擊機會不多，可能只有1次機會，所以非常專注在當下打擊，昨天也有滿壘機會，但沒達到自己的要求，因此這次更專注投打對決。

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林佳緯笑說，打出去當下有那個感覺（意指全壘打），但不太敢做確信步，當下想學12強賽吉力吉撈˙鞏冠開轟繞壘的確信步，但他怕沒有轟出去會很尷尬，所以就沒做。

台灣隊挑36人進入集訓名單，近期將選出28人正式名單，林佳緯這一轟為自己增添籌碼，他坦言，有一點壓力，希望能夠把握這次機會，然後有好表現，拚進最終28人名單。

林佳緯渴望征戰經典賽資格賽，他說，學生時期有打過國際賽，和一級國際賽事比較起來落差非常大，之前有看12強賽，可以感受到各隊想贏球的心態，各國都是最好的選手應戰。

林佳緯在統一獅的隊友潘傑楷12強賽爆紅，林佳緯笑說，前幾天潘傑楷生日，忘記跟他說生日快樂結果被他罵，「我就說拿正選名單來彌補。」

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