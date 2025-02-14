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網球》謝淑薇雙打搭檔好猛！奧絲塔朋科勇闖杜哈女單4強

2025/02/14 06:50

奧絲塔朋科。（資料照）奧絲塔朋科。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）甜蜜復仇，6：2、6：2擊敗突尼西亞一姊賈珀（Ons Jabeur ），拉脫維亞悍將討回上週阿布達比一戰出局的悶氣，也勇闖杜哈女網賽單打4強。

「謝謝你們沒有為我加油，你們讓我既生氣又激勵！」這項卡達首都進行的WTA千分等級大賽，身為阿拉伯希望的賈珀受到現場觀眾一面倒支持，但近況甚佳的奧絲塔朋科頂住絕對「客場劣勢」，全場逼出11個破發點且6度得手，以一貫強勁擊球壓制最佳世界排名曾達第2的老將，本週4連勝氣勢如虹，也一掃開賽1勝4負的陰霾。奧絲塔朋科即將對決杜哈三連霸的波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek），勢必有番硬仗，有趣的是，職業生涯對戰她挾4勝0負穩居上風。

27歲的奧絲塔朋科成名甚早，2017年爆冷勇奪法國公開賽冠軍，今年則以強勁雙打表現開啟全新賽季，元月澳洲公開賽她與台灣名將謝淑薇首度搭檔就獲得亞軍，上週阿布達比攜手澳洲佩雷絲（Ellen Perez）掄元，雖然本週杜哈與小薇在次輪「台灣內戰」中搶十惜敗，單打卻強勢反彈連戰皆捷，也讓奧絲塔朋科士氣大振，更有信心爭取佳績。

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