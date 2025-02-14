MLB》在韓職華麗轉身奪崔東原獎！教士簽下大聯盟防禦率破15左投

哈特。（取自教士官方X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今天宣布以1年附帶2026年球隊選項的合約，簽下過去2年效力韓國職棒NC恐龍的左投哈特（Kyle Hart）。

現年32歲的哈特曾在2020年效力紅襪時登上大聯盟，這也是他唯一的大聯盟經歷，但他表現並不理想，僅投11局就爆丟19分，防禦率高達15.55，之後再也沒回到最高殿堂。

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上個賽季，哈特決定轉換環境前往韓職。哈特效力NC恐龍期間增加橫掃滑球（sweeper）的使用率，同時更倚賴變速球，並將四縫線速球更常投在好球帶上緣，這些配球的改變讓他在26場先發中繳出防禦率2.69的漂亮成績單，157局飆出182K，拿下13勝3敗，也讓他榮獲韓職投手最高榮譽的崔東原獎。

根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，哈特這筆合約保證薪資為150萬美元，包含今年100萬美元薪資以及2026年500萬美元球隊選項（50萬美元買斷金）。若哈特在2026年達成與先發場次相關的激勵條件，薪資最高可提升至750萬美元。

教士昨天以4年約簽下右投皮維塔（Nick Pivetta），在先發輪值有席斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）與達比修有坐鎮的情況下，哈特預計將扛下第5號先發。另外，儘管席斯和金恩休季在交易市場備受關注，但目前看來，教士計畫暫時保留兩人。

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