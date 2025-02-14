MLB》陷交易傳聞的洋基明星春訓還沒來！ 布總坦言：情況有點尷尬

史卓曼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓開跑，洋基2屆明星投手史卓曼（Marcus Stroman）卻在體檢過後連續2天缺席球隊訓練，曾在體檢時與他交談過的總教練布恩（Aaron Boone）今日受訪解釋該狀況。

布恩在2天前受訪表示，他在史卓曼體檢時有跟他進行交談，當時布恩也提到史卓曼目前的狀況尷尬，今日受訪的時候他坦承自己也預期史卓曼會缺席一些時間，他會試著說服史卓曼重返球隊。洋基投捕報到日是本周一，而根據CBA（勞資協議），所有球員最晚得在2月22日來到訓練營（當地時間）。

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布恩說道：「我理解圍繞著整個冬天的聲音，也知道外界是怎麼看的。但現實來說，這是符合CBA的規定，球員擁有這項權利，而這件事也不時會發生，我也了解外界的看法以及類似的流言蜚語。」、「我自認我在昨晚跟今早和他有過良好的對話，他的精神與身體都已經準備好，希望他會在接下來的幾天歸隊。」

至於史卓曼為何缺席，布恩拒絕透露原因，只表示應該讓他報到後自行解釋：「他是個自尊心很強的球員，有著很棒的職業生涯。這情況確實是有一點尷尬。當然，我想要他在這。我試著說服他盡快回歸。但再說一次，你必須尊重這是球員被允許的權利。現在有一個強制報到的日期，而他可以選擇在那天之前過來。」

由於洋基新賽季的投手補強，讓他們的輪值看似多了一個人，而史卓曼在這個休賽季被傳出有可能遭洋基交易、藉此換來金手套三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）的消息，因此新賽季史卓曼是否會身披條紋戰袍仍是未知數，如今他的缺席，更讓外界有揣測的空間。

史卓曼上個賽季在例行賽共拿下10勝9敗，防禦率4.31，但由於季末表現不佳，在季後賽直接被洋基棄用，沒有出賽。

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