晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》塞揚神獸克蕭1年2.4億正式回歸道奇！自曝開季從60天傷兵出發

2025/02/14 07:59

克蕭。（資料照）克蕭。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前道奇簽回隊史三屆塞揚神獸左投克蕭（Clayton Kershaw），今天球隊正式宣布，克蕭的合約將為1年750萬美元（逾新台幣2.4億），而道奇為空出40人名單迎回克蕭，將26歲右投萊恩（River Ryan）轉至60天傷兵名單。

現年36歲，即將在3月滿37歲的克蕭將邁向生涯第18個在道奇的賽季，這位曾拿過3座塞揚獎，累積212勝、94敗，2742.2局、2968K的名投，在去年道奇奪冠時，就曾表示將會再戰一年，不過季末他選擇跳脫自己的球員選擇權，放棄1000萬美元的薪水。

根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）指出，克蕭的合約包含與先發場次相關的激勵獎金。若達成13、14、15、16場先發，每多一場可獲得100萬美元；此外，如果克蕭能在正式名單（Active Roster）中待滿30天，可獲250萬美元，滿60天再獲100萬美元，滿90天再獲100萬美元。

克蕭上個賽季受到傷勢影響僅有7場先發，拿下2勝2敗，季後賽也沒有出陣。根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，克蕭自曝預計開季將從60天傷兵名單出發。

「我希望這是我最後一次需要復健，我真的受夠了，我不希望這成為我退休的原因。」克蕭接受《ESPN》訪問時直言。「我不想因為受傷而無法繼續打球，我希望有天能夠在自己選擇的時機淡出球場，但現在感覺仍不是時候。即便我們奪冠了，我不想只是坐在場邊看著事情發生，這不是我想要的劇本，我很感激能參與其中，但我更想要真正在球場上體會、經歷它。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中