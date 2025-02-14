MLB》塞揚神獸克蕭1年2.4億正式回歸道奇！自曝開季從60天傷兵出發

克蕭。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前道奇簽回隊史三屆塞揚神獸左投克蕭（Clayton Kershaw），今天球隊正式宣布，克蕭的合約將為1年750萬美元（逾新台幣2.4億），而道奇為空出40人名單迎回克蕭，將26歲右投萊恩（River Ryan）轉至60天傷兵名單。

現年36歲，即將在3月滿37歲的克蕭將邁向生涯第18個在道奇的賽季，這位曾拿過3座塞揚獎，累積212勝、94敗，2742.2局、2968K的名投，在去年道奇奪冠時，就曾表示將會再戰一年，不過季末他選擇跳脫自己的球員選擇權，放棄1000萬美元的薪水。

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根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）指出，克蕭的合約包含與先發場次相關的激勵獎金。若達成13、14、15、16場先發，每多一場可獲得100萬美元；此外，如果克蕭能在正式名單（Active Roster）中待滿30天，可獲250萬美元，滿60天再獲100萬美元，滿90天再獲100萬美元。

克蕭上個賽季受到傷勢影響僅有7場先發，拿下2勝2敗，季後賽也沒有出陣。根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）報導，克蕭自曝預計開季將從60天傷兵名單出發。

「我希望這是我最後一次需要復健，我真的受夠了，我不希望這成為我退休的原因。」克蕭接受《ESPN》訪問時直言。「我不想因為受傷而無法繼續打球，我希望有天能夠在自己選擇的時機淡出球場，但現在感覺仍不是時候。即便我們奪冠了，我不想只是坐在場邊看著事情發生，這不是我想要的劇本，我很感激能參與其中，但我更想要真正在球場上體會、經歷它。」

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