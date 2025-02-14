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NBA》不想步Kobe後塵！柯瑞談生涯晚期理想藍圖

2025/02/14 08:20

柯瑞坦言，自己不想在生涯末期落入跟當時湖人隊布萊恩一樣的狀況。（資料照）柯瑞坦言，自己不想在生涯末期落入跟當時湖人隊布萊恩一樣的狀況。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕現年36歲的金州勇士隊明星射手柯瑞（Stephen Curry）生涯已經步向尾聲，他也不諱言在近期的訪談中提到他退休的狀況，並直言不想陷入跟湖人已逝傳奇布萊恩（Kobe Bryant）當時一樣的處境。

根據《舊金山標準報》記者川上報導提到，在被問到想要如何以正確的方式結束職業生涯時，柯瑞坦言，他不想要讓勇士陷入布萊恩當年在湖人那樣的處境。

柯瑞強調「競爭力」：「我看過很多不同的場景。就像很多人在說Kobe的最後幾年。就我而言，我會被拿來跟只效力過一支球隊球員相比，像是Dirk（諾威斯基）、Tim（鄧肯）、Kore...你不會想要經歷像湖人Kobe時代最後三年的狀況，我知道他從阿基里斯腱傷勢回歸，但他們當時就像是樂透區球隊，重點好像只放在Kobe生涯最後能得多少分。我不想要變成那樣。」

柯瑞也提到，他想要的是在自己生涯的末期，球隊依舊可以保有競爭力，但不是說每個賽季都是奪冠大熱門，因為現今的聯盟競爭非常激烈，有太多的好手雲集。但他還是想要球隊能夠有爭冠的機會，「我確定這是粉絲想要看到的。不論結果如何，我認為我們都應該要打有意義的比賽，而我希望這會是我結束生涯的實際情況。」

柯瑞跟勇士的合約還剩下兩年，他在2025-26賽季的薪水為5960萬美元，2026-27賽季則是6260萬美元，儘管本季仍有23.4分、4.5籃板、6.1助攻的成績，但很難預測他接下來是否能持續保有如此狀態，但勇士迷至少能確定一點，那就是他會終身待在勇士隊。「這就是為什麼我希望自己一輩子只效力一支球隊，並將其視為目標，我所有的行動都是朝這個方針前進。」

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