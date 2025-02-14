MLB》大聯盟春訓初體驗卻遇險境！洋基23歲火球新秀最新情況曝光

雷澤曼。（資料照，取自小聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟近日展開春訓，但對於洋基23歲新秀投手雷澤曼（Eric Reyzelman）來說，他的大聯盟春訓初體驗並不美好。根據紐媒報導，雷澤曼在昨天訓練開始前出現過敏反應，隨即被送往醫院治療。

23歲的雷澤曼於2022年選秀第5輪被洋基選中，擁有破99英哩火球的他，2023年因背傷幾乎整季報銷，上季復出後在小聯盟迅速爬升至2A，出賽21場投23.1局，飆出37次三振，另有14次四壞保送，被敲出14支安打，防禦率1.93，每局被上壘率1.20。

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《紐約郵報》報導，雷澤曼昨天在生涯第一次的大聯盟春訓前發生過敏反應，立即被送往當地醫院治療並留院觀察一晚。《NJ.com》最新報導指出，這位23歲的火球右投目前已經出院，並回到球場探訪隊友與教練，身體狀況良好。

「這顯然是驚險的一天。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今天訓練後表示。「他（雷澤曼）在醫院待了一晚，今天回到球場精神不錯。希望他已經脫離險境，這真的是一個很可怕的情況，但現在他狀況不錯，令人欣慰。」

雷澤曼憑藉2024年球季的出色表現，獲得今年非40人名單的大聯盟春訓邀請。不過目前尚未確定雷澤曼何時能獲准參加春訓，洋基球隊發言人席羅（Jason Zillo）也表示，目前也還無法確定引起雷澤曼過敏的原因。

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