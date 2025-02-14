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MLB》宇宙道奇瘋狂補強！ 神獸克蕭笑了：可能做得太過火

2025/02/14 08:48

佐佐木朗希練投時，克蕭就在旁邊。（資料照）佐佐木朗希練投時，克蕭就在旁邊。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸左投克蕭（Clayton Kershaw）在今天正式以1年750萬美元回歸球隊，談到休賽季的大補強，克蕭開玩笑說：「我們可能做得太過火了。」

道奇在去年以4勝1擊敗洋基，拿下世界大賽冠軍，然而剛奪冠的他們更簽下史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希、史考特（Tanner Scott）、康佛托（Michael Conforto）、葉茲（Kirby Yates）等好手，甚至還簽回崔南（Blake Treinen）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）等大將，實力不減反增，狂組宇宙天團的舉動甚至被許多球迷直呼是在摧毀棒球。

道奇隊的先發輪值預計將由史奈爾、山本由伸、佐佐木朗希、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平等人組成，而克蕭也有望在球季的某個時刻加入輪值當中，在今天重返球隊時他被問到球隊的補強時笑著表示，「我們可能做得太過火了。」

克蕭的回歸也成為球隊的定海神針，《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）表示，以5年1.82億美元加盟球隊的兩屆塞揚左投史奈爾，向球隊提出一個要求，就是希望自己的置物櫃能夠放在克蕭旁邊。主帥羅伯斯（Dave Roberts）說道：「史奈爾特別希望置物櫃放在克蕭旁邊是有原因的，這就是他對整個休息室、整個球團的意義所在。」

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