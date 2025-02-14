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MLB》去年傷退雙星回歸！勇士重砲與20勝火球男已展開訓練

2025/02/14 09:42

阿庫尼亞。（資料照，今日美國）阿庫尼亞。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前年豪奪國聯MVP的勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）以及在同年收下多達20勝的火球男史崔德（Spencer Strider），雖在去年相繼因傷報銷，不過根據總教練史尼克（Brian Snitker）表示，這兩名選手在這禮拜已於春訓基地開始進行訓練。

2023年是阿庫尼亞繳出生涯最亮眼的一年，該年159場出賽，繳出.337/.416/.596的超狂打擊三圍，外帶41發全壘打、73次盜壘與106分打點，各項數據幾乎都排在聯盟頂尖，成為大聯盟歷史上首位達成「40轟、70盜」的球員，最後榮獲國聯MVP，然而在去年5月因滑壘導致十字韌帶斷裂，宣告剩餘賽季報銷。

大聯盟在社群平台X上，發文貼出阿庫尼亞正在進行打擊練習的影片，目前也能在外野進行衝刺，總教練史尼克表示，阿庫尼亞正在努力將每個訓練做到最好，「就像你目前所看到的，他的狀況很好，他正在一步一步完成每件事，他看起來棒極了。」

史崔德前年也繳出相當亮眼的成績單，32場的出賽皆先發，拿下20勝、281次奪三振、獨立防禦率（FIP）2.85與奪三振率13.5皆為聯盟最佳，標準化防禦率（ERA+）113，但在去年球季2場的出賽後，因右手肘尺側腹韌帶傷勢而進行內部支撐手術（Internal Brace Surgery）導致球季提前結束。

史崔德在美國時間週三，也是團隊官方首日的投捕練習日中進行投球訓練，史尼克在觀察完後也稱讚他「球投出來的感覺相當不錯。」

勇士投打雙星將在新賽季回歸，也讓教頭相當期待，「我們將在開季的某個時間點，迎來1位全明星打者與1位有潛力奪下塞揚獎的投手回歸。」

史崔德。（資料照，法新社）史崔德。（資料照，法新社）

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