MLB》去年傷退雙星回歸！勇士重砲與20勝火球男已展開訓練

阿庫尼亞。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕前年豪奪國聯MVP的勇士強打阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)以及在同年收下多達20勝的火球男史崔德(Spencer Strider),雖在去年相繼因傷報銷,不過根據總教練史尼克(Brian Snitker)表示,這兩名選手在這禮拜已於春訓基地開始進行訓練。

2023年是阿庫尼亞繳出生涯最亮眼的一年,該年159場出賽,繳出.337/.416/.596的超狂打擊三圍,外帶41發全壘打、73次盜壘與106分打點,各項數據幾乎都排在聯盟頂尖,成為大聯盟歷史上首位達成「40轟、70盜」的球員,最後榮獲國聯MVP,然而在去年5月因滑壘導致十字韌帶斷裂,宣告剩餘賽季報銷。

大聯盟在社群平台X上,發文貼出阿庫尼亞正在進行打擊練習的影片,目前也能在外野進行衝刺,總教練史尼克表示,阿庫尼亞正在努力將每個訓練做到最好,「就像你目前所看到的,他的狀況很好,他正在一步一步完成每件事,他看起來棒極了。」

Things we love to see: Ronald Acuña Jr. back on the diamond pic.twitter.com/TgOTKIXXOy