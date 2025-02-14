MLB》10多年前曾放棄棒球當起理髮師！38歲右投轉戰道奇延續生涯

賈西亞。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《Just Baseball》記者雷頓（Aram Leighton）報導，道奇以小聯盟合約網羅38歲後援右投賈西亞（Luis Garcia），合約附帶大聯盟春訓邀請。

多明尼加籍的賈西亞早在2004年就被道奇以國際自由球員身份簽下，並在2009年被交易至國民。2011年賈西亞暫時離開職棒，2012年僅在加拿大美國職業聯盟（Can-Am）出賽9場，防禦率高達11.57，當時賈西亞自認職棒生涯已經結束，開始學習當理髮師，晚上則在搬家公司工作。

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當時賈西亞唯一的棒球活動，就是教導小朋友參加一些非正式的比賽。2013年賈西亞在費城人國際球探的觀察下獲得肯定，簽下一份小聯盟合約，並在該年終於迎來大聯盟初登板。至今賈西亞每年都有在大聯盟出賽。上季他原先效力天使，在交易大限前被送往紅襪，合計投59局，防禦率4.88。

賈西亞生涯效力過費城人、天使、遊騎兵、紅雀、教士與紅襪，出賽545場投528局，送出499次三振，拿下26勝28敗107中繼15救援，防禦率4.14，每局被上壘率1.42。

道奇兩位主戰牛棚菲利浦斯（Evan Phillips）以及火球男寇派克（Michael Kopech）日前都傳出因傷趕不上開季，或許賈西亞有機會擠進開季名單。

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