晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》10多年前曾放棄棒球當起理髮師！38歲右投轉戰道奇延續生涯

2025/02/14 09:29

賈西亞。（資料照）賈西亞。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《Just Baseball》記者雷頓（Aram Leighton）報導，道奇以小聯盟合約網羅38歲後援右投賈西亞（Luis Garcia），合約附帶大聯盟春訓邀請。

多明尼加籍的賈西亞早在2004年就被道奇以國際自由球員身份簽下，並在2009年被交易至國民。2011年賈西亞暫時離開職棒，2012年僅在加拿大美國職業聯盟（Can-Am）出賽9場，防禦率高達11.57，當時賈西亞自認職棒生涯已經結束，開始學習當理髮師，晚上則在搬家公司工作。

當時賈西亞唯一的棒球活動，就是教導小朋友參加一些非正式的比賽。2013年賈西亞在費城人國際球探的觀察下獲得肯定，簽下一份小聯盟合約，並在該年終於迎來大聯盟初登板。至今賈西亞每年都有在大聯盟出賽。上季他原先效力天使，在交易大限前被送往紅襪，合計投59局，防禦率4.88。

賈西亞生涯效力過費城人、天使、遊騎兵、紅雀、教士與紅襪，出賽545場投528局，送出499次三振，拿下26勝28敗107中繼15救援，防禦率4.14，每局被上壘率1.42。

道奇兩位主戰牛棚菲利浦斯（Evan Phillips）以及火球男寇派克（Michael Kopech）日前都傳出因傷趕不上開季，或許賈西亞有機會擠進開季名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中