經典賽》10勝左投與前洋基工具人領銜！哥倫比亞被看好資格賽全勝出線

昆塔納。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽資格賽即將開打，今天大聯盟公布與台灣不同組的另外四隊初步名單，其中哥倫比亞的名單星光熠熠，被看好有望以橫掃姿態從分組出線。

本屆資格賽共將8隊分成2組，每組各取2名出線，率先在2月開打的台灣與尼加拉瓜、南非與西班牙同組，後續3月開打的另一組則由哥倫比亞、巴西、中國與德國同組，小組賽採取單循環制，第一輪打完後分組第一名將直接晉級，第四名淘汰，二、三名將要再打一場，獲勝者將成為小組第二支晉級經典賽正賽的球隊。

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今天大聯盟公布3月開打的分組初步名單，其中哥倫比亞擁有多位大聯盟現役好手，包含去年拿下10勝的左投昆塔納（Jose Quintana）、曾在洋基單季敲出21轟的工具人厄謝拉（Gio Urshela），國民外野手拉米瑞茲（Harold Ramirez）。

厄謝拉。（資料照）

曾有大聯盟資歷，目前是自由球員的還有昔日重砲捕手阿法洛（Jorge Alfaro），生涯81勝的投手德黑蘭（Julio Teheran），工具人赫雷拉（Dilson Herrera）。在潛力股方面，水手百大新秀阿洛尤（Michael Arroyo）以及他在勇士體系的哥哥C.阿洛尤（Carlos Arroyo）也都入選在名單當中。

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