MLB》小葛雷諾延長合約協商期限將至 藍鳥總經理盼全力留住他

小葛雷諾。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今年將繼續效力藍鳥，而在季後就能行使自由球員資格的他，根據總經理艾特金斯（Ross Atkins）表示，球團正盡全力希望能在他於美國時間週二報到春訓前，與他簽下延長合約，而這也是小葛雷諾給予球隊的最後期限。

生涯6年都待在藍鳥的小葛雷諾，一直是球隊相當穩定的火力核心，尤其在2021年161場的出賽，繳出.311/.401/.601的打擊三圍，敲出全聯盟最多的48發全壘打外帶111分打點，是他目前生涯表現最優異的一年，而在去年則是敲出生涯新高的.323打擊率，外加30轟與103分打點，在美聯MVP的票選排名第6。

請繼續往下閱讀...

為避免薪資仲裁，小葛雷諾在休賽季與藍鳥簽下1年2850萬美元的合約，今年球季結束後就能行使自由球員資格，但小葛雷諾表示，自己在美國時間18日報到春訓後，就不會在針對延長合約進行協商，總經理艾特金斯今天受訪時表示，球團非常努力想要長期留住這位一壘重砲，「這個盼望非常強烈，而且我們仍會繼續進行，我們絕不會關上這個大門。」

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也坦言，他們都希望小葛雷諾未來能繼續待在藍鳥，「我們持續努力並希望最後能如願，他仍有很大的生涯發展機會正等著他，不管他最後去了哪裡，我們都希望他最終的目的地還是留在這裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法