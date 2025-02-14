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MLB》大聯盟公布現役百大球星！大谷翔平生涯第3度榮登第一名寶座

2025/02/14 10:33

大谷翔平榮登大聯盟現役百大球星第一名。（取自大聯盟官方X）大谷翔平榮登大聯盟現役百大球星第一名。（取自大聯盟官方X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟《MLB Network》今公布現役百大球星排行前10名，道奇日本巨星大谷翔平榮登第一，這也是他繼2022與2023年後，再度登上現役球星榜冠軍寶座。

大谷翔平2024年以「一刀流」出賽，繳出54轟，跑出59次盜壘成功，締造大聯盟史上首次「50轟、50盜」紀錄。另累積130分打點，打擊率3成10，攻擊指數1.036。大谷以全職指定打擊身分拿下MVP，成為史上第一位拿到MVP的指定打擊。

大谷曾在2022年與2023年的排行榜中登上第一名，然而上季進行右手肘韌帶手術復健，在2024年開季前確定只能擔任打者，因此排名降至第4名；而該年的第一名則由勇士MVP外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）獲得。

今年的現役百大球星前10名，依序為道奇大谷翔平、洋基賈吉（Aaron Judge）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、大都會索托（Juan Soto）、道奇貝茲（Mookie Betts）、大都會林多（Francisco Lindor）、太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、道奇佛里曼（Freddie Freeman）、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、金鶯韓德森（Gunnar Henderson）。

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