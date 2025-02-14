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MLB》山本由伸兼任小老弟佐佐木朗希導師 旅美第二年有更遠大目標

2025/02/14 10:55

山本由伸。（今日美國）山本由伸。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日籍強投山本由伸在去年新秀賽季就隨隊奪下世界大賽冠軍，今年他不僅想要健康地在整個賽季做出貢獻，也想與球隊再次拿下世界大賽冠軍。

昨天道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，山本由伸將會成為日本海外賽的開幕戰先發，山本由伸今天對此表示他相當期待：「我希望我能夠做最好的準備。」

去年山本由伸同樣在海外賽擔任先發，當時他在南韓進行大聯盟生涯初登板，面對教士僅投1局被打4支安打狂失5分，防禦率高達45.00。例行賽山本由伸因為受傷整整有2個月沒登板，但他在9月於賽季末段回歸，更在世界大賽G2面對洋基繳出6.1局失1分好投奪勝，最終以世界大賽冠軍，為跌宕起伏的新人球季畫下完美句點。

回顧上季，山本由伸表示他從中學到很多，那些經驗將幫助自己調整過去的作法，以及需要在大聯盟成功的要素。「這是我的第二年，所以我感覺更舒適一點，我喜歡透過春訓這個月來享受與新成員的時光，並幫助我自己準備好進入比賽狀態。」

山本由伸與佐佐木朗希。（資料照，美聯社）山本由伸與佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

去年賽季，山本由伸的標槍練習法引起關注，今年他坦言自己在休賽季的訓練並沒有太大的變化，不過在春訓他的角色有所不同，因為他成為了佐佐木朗希的導師，協助他適應從日職到大聯盟的過渡期：「我很高興能跟他成為隊友。」

談起本賽季的目標，山本由伸透過翻譯表示：「去年我花了三個月在復健，今年我想要盡我所能地在整個賽季都幫助球隊，然後再次成為世界大賽冠軍。」

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