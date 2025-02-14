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中職》樂天桃猿亞洲門戶交流賽 鄭兆行：會全力以赴到最後一刻

2025/02/14 11:33

樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）

〔特派記者張浩群／石垣島報導〕樂天桃猿今（14）日上午飛往日本石垣島進行亞洲門戶交流賽，明後兩天與千葉羅德海洋交手，球隊一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式，石垣市副市長知念永一郎親自獻花致意，由於樂天總教練古久保健二因家中有事告假，由一軍守備跑壘教練鄭兆行代理總教練一職並致詞，希望這兩天能有精彩的比賽。

石垣市副市長知念永一郎表示，很高興能透過亞洲門戶交流賽與友好的台灣達成好的連結，今年來到第8屆，桃猿去年拿下1勝，相信今年會有一場精彩的比賽，不過副市長坦言有點擔心會下雨的情況，希望能藉由精彩的比賽和熱情的應援，將烏雲吹散，希望兩隊在石垣島有美好的時光。

鄭兆行說道，非常珍惜來石垣島的機會，每次來這裡都有收穫，秉持總教練的交代，球賽一定要全力以赴，到最後一刻不能鬆懈，最後祝石垣市市政昌榮，並笑說祝大家情人節快樂，今天也是鄭兆行的48歲生日。

羅德交流賽將以一軍為主體出賽，樂天桃猿隊也派出包含12強國手黃子鵬、王志煊、莊昕諺、陳晨威以及潛力新秀張趙紘、何品室融等人組隊迎戰。樂天明日首戰預計推出黃子鵬先發。

樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）

樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）

樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）樂天桃猿一抵達石垣島就受到熱情的歡迎儀式。（特派記者張浩群攝）

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