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經典賽》樂天巨人被台灣騙了？ 「仇韓」取材報導大可不必

2025/02/14 11:18

樂天巨人與台灣隊進行交流賽。（資料照，記者林正堃攝）樂天巨人與台灣隊進行交流賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕韓職樂天巨人在前天台韓國際交流賽首戰1分差不敵台灣隊，昨天第2戰就在零食「乖乖」包裝袋上寫下「全力求勝」的韓文，並黏貼在球員休息室；根據樂天巨人球團工作人員說法，他們對戰台灣隊不只是交流賽，更要全力求勝。

確實，這兩場台韓交流賽樂天巨人精銳盡出，主力球員羅承燁、尹橦熙 、田峻玗全數先發，就連去年以202安、打破韓職單季最多安紀錄的洋砲雷耶斯（Victor Reyes）都上陣，首戰更推出王牌朴世雄先發，誠意滿滿，也讓台灣隊收到練兵成效。

樂天巨人總教練金泰亨表示，陣中球員全力以赴，對年輕選手來說這是很好的機會，能在大巨蛋這磨好的室內球場比賽，對他們來說是非常寶貴的經驗，他們應該很榮幸能在這麼大的舞台出賽。

談到台灣隊，金泰亨特別指出，平時都有關注台灣隊的比賽，這次游擊手（張育成）讓他印象深刻，他覺得台灣球員都很有力量。

台灣隊在下週資格賽開打前安排6場熱身賽，只有對樂天巨人這兩場交流賽是交手外隊，另4場由台鋼雄鷹、味全龍各包辦2場，台灣隊總教練曾豪駒說，當初設定交流賽對手就希望是國外陌生的球隊，感謝樂天巨人願意參與這次交流賽，對台灣棒球來說是很好的交流，也讓台灣隊在資格賽前感受到一定的比賽強度。

台韓交流賽對台灣隊、樂天巨人而言，雙方都收到各自的預期成效，日前有台媒引述少數韓國網友留言，質疑「樂天巨人像是被騙了」引發熱議，認為樂天巨人明明是來台灣春訓，卻應台灣方面要求被安排打練習賽。

事實上，安排這兩場台韓交流賽，主辦方台灣隊和來台春訓的樂天巨人都非常清楚雙方的權利、義務，實際上也從中各取所需，賓主盡歡，絕非台媒偏頗報導所製造的「仇韓」風向，此般見樹不見林的取材方向，差一點讓台韓交流賽失焦，還好昨天賽後兩隊教頭正向言論，讓交流賽實質意義步向正軌。

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