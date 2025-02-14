中職》壽星鄭兆行交流賽暫代總教練 期待潛力新秀的表現

鄭兆行。（特派記者張浩群攝）

〔特派記者張浩群／石垣島報導〕由於樂天總教練古久保健二因家中有事告假，由一軍守備跑壘教練鄭兆行代理總教練一職，今天也是他48歲生日。對於明後兩天的亞洲門戶交流賽，鄭兆行表示，將會按照監督的規劃去執行，並期待多名潛力新秀的表現。

樂天桃猿今明兩日將與千葉羅德海洋進行亞洲門戶交流賽，首戰預計由12強國手黃子鵬擔任先發投手。鄭兆行表示，將會按照著古久保監督的安排去比賽，第幾局該做怎樣的事，他大概都有說，但比賽中會發生很多變化，這是他們自己要去判斷的，他事先有預想會發生的狀況，並說明他想要怎麼做，會依照監督的交代去調度。

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鄭兆行也提到投手的調度都交給投手教練岸川強和林英傑去安排，棒次的話就是主力選手都會排上去，再搭配幾個年輕的新秀，盡量讓大家都能夠上場比賽。鄭兆行也點名李勛傑、張趙紘、曾冠傑、何品室融和邱鑫，這些都是很有潛力的球員，也看到他們的成長，希望他們能把練習的成果帶進去比賽當中，如何調整心態也是他們的課題。

本屆亞洲門戶交流賽也特地帶進2024年選秀會第5輪指名的好手游承勳，鄭兆行坦言，自己對於游承勳高中時期並不太了解，但他的練球態度很認真，是一名百分百付出的球員，他可能高中3年打擊比較沒有力量，但基本動作和打擊技巧都蠻不錯，這次有機會的話會排他先發，讓他多增加比賽經驗，他的任何條件都不錯，希望他「轉大人」後會變好，在台灣培訓隊二游都能守，抗壓性應該也很好，不過他的比賽態度自己是蠻欣賞的。

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