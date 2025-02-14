晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》壽星鄭兆行交流賽暫代總教練 期待潛力新秀的表現

2025/02/14 17:03

鄭兆行。（特派記者張浩群攝）鄭兆行。（特派記者張浩群攝）

〔特派記者張浩群／石垣島報導〕由於樂天總教練古久保健二因家中有事告假，由一軍守備跑壘教練鄭兆行代理總教練一職，今天也是他48歲生日。對於明後兩天的亞洲門戶交流賽，鄭兆行表示，將會按照監督的規劃去執行，並期待多名潛力新秀的表現。

樂天桃猿今明兩日將與千葉羅德海洋進行亞洲門戶交流賽，首戰預計由12強國手黃子鵬擔任先發投手。鄭兆行表示，將會按照著古久保監督的安排去比賽，第幾局該做怎樣的事，他大概都有說，但比賽中會發生很多變化，這是他們自己要去判斷的，他事先有預想會發生的狀況，並說明他想要怎麼做，會依照監督的交代去調度。

鄭兆行也提到投手的調度都交給投手教練岸川強和林英傑去安排，棒次的話就是主力選手都會排上去，再搭配幾個年輕的新秀，盡量讓大家都能夠上場比賽。鄭兆行也點名李勛傑、張趙紘、曾冠傑、何品室融和邱鑫，這些都是很有潛力的球員，也看到他們的成長，希望他們能把練習的成果帶進去比賽當中，如何調整心態也是他們的課題。

本屆亞洲門戶交流賽也特地帶進2024年選秀會第5輪指名的好手游承勳，鄭兆行坦言，自己對於游承勳高中時期並不太了解，但他的練球態度很認真，是一名百分百付出的球員，他可能高中3年打擊比較沒有力量，但基本動作和打擊技巧都蠻不錯，這次有機會的話會排他先發，讓他多增加比賽經驗，他的任何條件都不錯，希望他「轉大人」後會變好，在台灣培訓隊二游都能守，抗壓性應該也很好，不過他的比賽態度自己是蠻欣賞的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中