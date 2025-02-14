NBA》柯瑞轟27分＋D.格林致勝三分球 勇士打敗火箭

柯瑞（左）拿下27分。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前役不敵獨行俠的勇士，今天繼續在客場挑戰西部勁旅火箭，柯瑞（Stephen Curry）轟5顆三分球，攻下全隊最高27分，加上另外4位先發球員得分都雙位數，勇士最終以105：98打敗火箭。

勇士此仗一度領先達到雙位數，但火箭本來就不是省油的燈，於第四節一度追到只差2分，柯瑞才跳出來先投進1顆三分球，守住領先位置，即使火箭步步進逼，勇士倒數47秒D.格林（Draymond Green）投進三分球後，也幫助球隊收下勝利。

請繼續往下閱讀...

柯瑞此仗17投7中，包括5顆三分球，攻下27分、5籃板及3助攻，也是他生涯第335場攻下至少25分、5顆三分球的比賽，這項紀錄也高居史上第1。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）18分、5籃板、4助攻、4抄截，D.格林13分、4籃板和8助攻，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）斬獲19分、7籃板和4助攻，穆迪（Moses Moody）10分、6籃板。

火箭方面，哈勒戴（Aaron Holiday）25分進帳為全隊最多，但其他人表現都不大理想，全場得分無法破百，也就無緣在主場拉出3連勝。火箭本季10場得分未能破百，戰績僅2勝8敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法