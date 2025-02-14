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NBA》「英雄哥」砍40分無用！沒K湯、厄文的獨行俠仍澆熄熱火

2025/02/14 12:52

艾克森攻下本季新高的27分，帶領獨行俠收下勝利。（法新社）艾克森攻下本季新高的27分，帶領獨行俠收下勝利。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰熱火的獨行俠，在團隊傷兵滿營的情況下，靠著艾克森（Danté Exum）本季新高27分，帶領全隊7人得分上雙，無畏「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）砍下40分，仍以118：113技壓熱火，奪下近5場的第4場勝利。

獨行俠目前共有多達8名球員被列在傷兵名單，包括戴維斯（Anthony Davis）在內，還有分別因肩膀拉傷與腳部扭傷的厄文（Kyrie Irving）與湯普森（Klay Thompson），今天都未能出賽。

即便遭遇傷兵困擾，獨行俠仍與熱火你來我往，熱火僅在第3節時最多領先7分，不過獨行俠在比賽末節，靠著艾克森、克里斯蒂（Max Christie）與愛德華茲（Kessler Edwards）的合作，打出一波12：0的攻勢逆轉比數，並一路領先到比賽結束，在主場背靠背的出賽收下連勝。

獨行俠全場7人得分上雙，其中艾克森13投11中，包括2記三分球與罰球3投皆中攻下全隊最高27分，克里斯蒂與汀維迪（Spencer Dinwiddie）則各進帳19分與18分，愛德華茲也繳出本季新高的15分外帶9籃板。

熱火部分，赫爾羅砍下本場最高的40分，韋爾（Kel'el Ware）與安德森（Kyle Anderson）分別收下17分與15分，板凳出發的柏克斯（Alec Burks）挹注12分，而艾德巴約（Bam Adebayo）和威金斯（Andrew Wiggins）也都因傷缺陣。

「英雄哥」赫爾羅砍全場最高40分。（法新社）「英雄哥」赫爾羅砍全場最高40分。（法新社）

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