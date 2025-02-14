MLB》世仇紅襪網羅明星強打柏格曼！曾為隊友的洋基王牌直呼很危險

柏格曼加盟紅襪。（資料照，取自ESPN X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪昨天以3年1.2億美元（約新台幣39億）網羅自由市場最後一條大魚的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），對此在過去在太空人時期為隊友的洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）就直呼，本季的紅襪是一支很危險的球隊。

紅襪休季透過交易引進前白襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），並用2年約簽下復健中的左投山度瓦（Patrick Sandoval），再用1年2105萬美元簽下昔日道奇王牌畢爾勒（Walker Buehler），如今再補強生涯191轟的強打柏格曼，今年誓言在美東火藥庫殺出血路。

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曾在2018與2019年與柏格曼當過隊友的洋基王牌投手柯爾，今天受訪時談到紅襪簽下柏格曼，他表示：「這將會是一場艱難的對決，他是位很出色的打者，會是他們打線的一大助力。長久以來，他都是個難纏的對手。」柯爾也直言：「我認為他們是支很危險的球隊。 」

對於世仇的補強，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言，這對紅襪而言是相當成功的休賽季，「我們去年已經看到他們的天賦與運動能力，現在看到他們的陣容，確實打造出一支很強的隊伍。」至於柏格曼，布恩也稱讚，「紅襪得到了一名好選手。」

目前洋基先發三壘的人選懸而未決，休季時也曾傳出與柏格曼有所聯繫，但基於他的年齡與高昂要價讓洋基卻步；此外，柏格曼在2017年太空人偷暗號醜聞中的角色，也是影響洋基決策的關鍵因素。

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