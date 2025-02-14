晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》世仇紅襪網羅明星強打柏格曼！曾為隊友的洋基王牌直呼很危險

2025/02/14 13:18

柏格曼加盟紅襪。（資料照，取自ESPN X）柏格曼加盟紅襪。（資料照，取自ESPN X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪昨天以3年1.2億美元（約新台幣39億）網羅自由市場最後一條大魚的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），對此在過去在太空人時期為隊友的洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）就直呼，本季的紅襪是一支很危險的球隊。

紅襪休季透過交易引進前白襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），並用2年約簽下復健中的左投山度瓦（Patrick Sandoval），再用1年2105萬美元簽下昔日道奇王牌畢爾勒（Walker Buehler），如今再補強生涯191轟的強打柏格曼，今年誓言在美東火藥庫殺出血路。

曾在2018與2019年與柏格曼當過隊友的洋基王牌投手柯爾，今天受訪時談到紅襪簽下柏格曼，他表示：「這將會是一場艱難的對決，他是位很出色的打者，會是他們打線的一大助力。長久以來，他都是個難纏的對手。」柯爾也直言：「我認為他們是支很危險的球隊。 」

對於世仇的補強，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言，這對紅襪而言是相當成功的休賽季，「我們去年已經看到他們的天賦與運動能力，現在看到他們的陣容，確實打造出一支很強的隊伍。」至於柏格曼，布恩也稱讚，「紅襪得到了一名好選手。」

目前洋基先發三壘的人選懸而未決，休季時也曾傳出與柏格曼有所聯繫，但基於他的年齡與高昂要價讓洋基卻步；此外，柏格曼在2017年太空人偷暗號醜聞中的角色，也是影響洋基決策的關鍵因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中