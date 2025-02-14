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嘉義縣獲補助1.5億元 整修棒球場興建大林義竹樂活運動館

2025/02/14 12:52

嘉義縣立棒球場。（記者林宜樟攝）嘉義縣立棒球場。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣獲教育部體育署核定補助運動設施興建及整修經費共1.5億元，進行整修縣立棒球場，並將設置大林鎮樂活運動館、義竹鄉樂活運動館，改善嘉義縣運動環境，讓各年齡層的民眾可投入運動，保持健康。

縣府教育處表示，中華職棒樂天球團四年來承租縣立棒球場做為訓練基地，今年再續承租3個月，縣府獲教育部補助6800萬元經費，加上縣府自籌6200萬元，以1.3億元經費進行整修，預計下半年進行工程發包，將汰換棒球場計分板、整修內外野看臺、室內外燈光、草皮、紅土、防撞墊及改善排水設施，打造更安全舒適的比賽場地，希望未來有更多球隊利用縣立棒球場，也能舉辦更多賽事，為場地注入更多活力。

義竹鄉獲補助4200萬元，鄉公所負擔自籌款4400萬元，將在公有零售市場旁的臨時停車場新建樂活運動館，館內提供全齡體適能訓練場、新型態健身房、瑜珈韻律教室及多功能活動教室等設施，讓各年齡層民眾都能到場館運動。

大林鎮獲補助4000萬元，鎮公所負擔自籌款2000萬元，將把鎮立游泳池改建為樂活運動館，館內設置羽球、桌球綜合球場及樂齡體健設施，讓鎮民有多元運動選擇。大林鎮長許有疆表示，將提專案追加預算，送交代表會審議，盼獲支持，讓鎮民有嶄新的運動場館。

縣府教育處表示，嘉義縣立網球場及縣立田徑場旁的綜合球場也已完成整修，即將開放給民眾使用，未來將持續努力，為民眾提供更完善的運動場地，歡迎民眾多加利用。

嘉義縣立棒球場內部。（嘉義縣政府提供）嘉義縣立棒球場內部。（嘉義縣政府提供）

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