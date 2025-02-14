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MLB》臨時改規則替大谷翔平「開後門」？ 大聯盟做出解釋

2025/02/14 13:51

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）與羅森索（Ken Rosenthal）聯合報導，儘管大谷翔平在上個賽季未投任何一球，新賽季仍具備二刀流球員的資格，大聯盟對此也做出解釋。

大聯盟上個月在官網修改二刀流的相關規定，引發質疑，外界認為是因應大谷翔平受傷報銷才進行更動，報導引述一位大聯盟相關人員表示，大谷翔平獲得的資格是基於2023年後的規則改動，而不是最近才變更的。

大聯盟二刀流球員規則在2020年實施，規定球員要在當季或者上一季達到門檻才能獲得，投、打的門檻分別是在大聯盟層級投至少20局，同時作為守備球員或者指定打擊出賽20場，每場至少3打席。

若大谷翔平照著原本規定，將因為2024年沒有登板投球喪失二刀流球員的資格，需要等到他上場投滿20局後才能解鎖。文中提到，2020年賽季由於疫情爆發，整季縮減到60場，聯盟在2021年臨時調整二刀流球員規則，表示只要在當季與前兩個賽季有達標就可以獲得資格，報導指出，這項新規定在2024年前實施，實際上已經被調整為永久的規定。

大谷翔平無疑是這項改動的最大受益人，但由於全聯盟目前唯一的二刀流就是大谷翔平，因此該規則也被稱作「大谷條款」。

道奇隊本季將會採取六人輪值，若大谷翔平不具二刀流資格的話，代表道奇將會比其他沒有採用六人輪值的球隊少一個牛棚投手，不過如今大谷翔平仍保有二刀流資格，讓道奇可以在使用六人輪值的情況下，依舊保有13名投手的空間可以運用。

文末指出，道奇並非是唯一一支以六人輪值來吸引佐佐木朗希加盟的球隊，但由於大谷翔平擁有二刀流資格，再加上球隊還有一大票投手能夠先發，因此並沒有任何一支球隊能夠像道奇一樣執行這項計劃。

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