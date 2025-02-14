體壇》Red Bull派對型體能障礙賽 雙人組隊完成任務拚西班牙參賽資格

即日起至3月14日止，通過台灣資格賽線上或線下挑戰，就有機會代表台灣前往派對之島挑戰首度舉辦的Red Bull Ibiza Royale。（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Red Bull推出的障礙挑戰賽「Red Bull Ibiza Royale」將於 4 月 7 日至 9 日 在西班牙伊比薩島登場，海選超過 50 個國家、250 支隊伍，齊聚在這座派對天堂，在極限賽道中挑戰體能巔峰，而台灣資格賽也已正式開跑，完成任務後就有機會飛往西班牙參賽。

首次舉辦的 Red Bull Ibiza Royale 不只是單純的全球性比賽，更是一場集運動、冒險與派對氛圍於一身的盛事，賽道由世界級運動員與創作者攜手打造，每個關卡都獨具特色，全面考驗速度、力量、平衡與反應。冬奧單板滑雪冠軍 圖唐（Sébastien Toutant）帶來高空飛躍障礙，曾獲 OCR 障礙賽冠軍與 HYROX 功能健身比賽的丹麥「障礙女王」史登加德（ Ida Mathilde Steensgaard ）則設計極限耐力挑戰。西班牙社群媒體創作者歐傑達（Nil Ojeda）、美國極限運動與反重力健美運動員貝格比（Demi Bagby）等人也參與設計賽道。此外，而巴基斯坦電子競技明星西迪克（ Arslan ‘ASH’ Siddique ）更將遊戲策略融入實體競技，讓參賽選手們在測試體能極限的同時，也感受運動與遊戲化元素的完美結合。每一個關卡選手都將重新突破自我，將由全球最強的 30 支隊伍晉級決賽，在地中海的陽光下，爭奪終極榮耀。

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Red Bull Ibiza Royale 台灣資格賽現已開放報名，參賽者需組成一男一女的混合雙人隊伍，凡於 3 月14 日前完成「資格挑戰」並提交自我推薦影片，即有機會代表台灣前進西班牙，挑戰全球最狂的派對型體能障礙賽，不需繳交報名費，且Red Bull將提供台灣代表旅費與住宿補助。

除了透過Red Bull官方網站可以完成線上挑戰之外，Red Bull也在Hypercore Fitness 超核心健身中心的台北信義、中和店、台中店三店內「體驗區」進行線下資格賽，現場可獲得健身房體驗會員，並可於店內兌換 Red Bull 補充能量，完成任務。

即日起至3月14日止，通過台灣資格賽線上或線下挑戰，就有機會代表台灣前往派對之島挑戰首度舉辦的Red Bull Ibiza Royale。（Red Bull提供）

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