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中職》嶄新的新莊棒球場 3/9華麗亮相

2025/02/14 14:32

2025年富邦悍將自辦熱身賽賽程。（富邦悍將提供）2025年富邦悍將自辦熱身賽賽程。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將隊今天公布9場春訓自辦熱身賽，其中，3月9日在新莊球場對味全龍，這將是去年季後整修過後的新莊球場測試賽。

去年季後新莊球場翻修，包括界外區更換人工草皮、外野地坪整修曁觀眾席座椅更新、內野看台防漏工程、照明系統更新、售票廣場地坪整修，應援舞台也將擴大、增加熱區座位，其中3月9日龍悍戰為嶄新的新莊球場測試賽。

★2025年富邦悍將自辦熱身賽賽程

2月18日（二）13:00　韓職樂天巨人 vs. 富邦悍將 ＠稻江球場

2月20日（四）13:00　統一獅 vs. 富邦悍將 ＠稻江球場

2月23日（日）13:00　台鋼雄鷹 vs. 富邦悍將 ＠稻江球場

2月25日（二）13:00　富邦悍將 vs. 韓職NC恐龍 ＠亞太主球場

2月27日（四）13:00　富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六球場

3月2日（日）13:00　富邦悍將 vs. 韓職NC恐龍 ＠亞太主球場

3月5日（三）13:00　台鋼雄鷹 vs. 富邦悍將 ＠稻江球場

3月9日（日）17:00　味全龍 vs. 富邦悍將 ＠新莊 球場（新莊球場測試賽）

3月11日（二）13:00　富邦悍將 vs. 統一獅 ＠亞太主球場

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