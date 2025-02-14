經典賽》台灣隊先發沙子宸報到 被稱作「投手版林家正」有原因

台灣隊沙子宸。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊輪值選手之一的沙子宸，今天正式向球隊報到，昨天他有到大巨蛋感受氣氛，「滿震撼的，當選手和觀眾的視角都有不同的感覺，過去沒有在這麼多人面前出賽的經驗，心情比較亢奮一點。」

沙子宸已投過牛棚，接下來會有實戰投打練習。談到在台灣隊的先發定位，他說把自己準備好，看教練團怎麼調度都可以，「這隊的投手，感覺隨便一個都可以當先發、主宰比賽，那就是看誰狀況好，讓球隊放上去。」

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沙子宸到球隊報到後，有跟徐翔聖聊天，聊到旅外的飲食，「他都說他們的好吃，但我覺得不太好吃，吃到後面有點疲乏，要自己動手做菜，像是滷肉飯之類的。」

去年休賽季，沙子宸花3-4個月增加10公斤，但他認為沒有轉換到表現上，今年休季沒有刻意增重，而是希望把去年的重量轉換到今年的表現，另外在訓練基地有遇到劉致榮，「我有聽他對訓練和飲食的想法，他是一個我學習的目標。」

沙子宸年僅21歲，談吐卻很成熟，讓統一獅投手胡智爲印象很深刻，稱呼他是「投手版的林家正」，認為他對事情的理解相當迅速。聽到胡智爲給的稱號，沙子宸靦腆笑說，「真的嗎？」隨後表示也很喜歡跟胡智爲聊天。

台灣隊沙子宸。（記者陳志曲攝）

台灣隊沙子宸。（記者陳志曲攝）

台灣隊沙子宸。（記者陳志曲攝）

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