中職》明力扛交流賽首戰先發 黃子鵬點出春訓重點

黃子鵬。（特派記者張浩群攝）

〔特派記者張浩群／石垣島報導〕2025亞洲門戶交流賽首戰將在明日於石垣市営球場點燃戰火，但降雨機率高達90％。12強冠軍國手、樂天桃猿黃子鵬將擔任首戰先發投手，對決千葉羅德海洋。對此，黃子鵬表示，首戰就是盡力的跟打者去對決，並發現哪裡還有不足需要改善。

亞洲門戶交流賽是黃子鵬在世界棒球12強賽後的首度正式出賽，他表示，非常珍惜每一年的交流賽，因為能夠可以跟不一樣的隊伍交手。對於此次春訓加強的重點，他認為例行賽季中都會發現自己碰到哪些問題，所以可以利用季後這段時間去努力改善。

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黃子鵬舉例，去年前半段自己的投球節奏沒有調整到很好，導致自己身體有點緊繃，今年就是針對這個再做加強，每一次的比賽都能幫助他提升心理或是身體上面。

對於明日身負交流賽首戰先發投手重任，黃子鵬強調，就是盡力的跟打者去對決，享受每個當下，看對方打者給他們的回饋，知道哪裡還有不足，哪裡還需要再加強。

黃子鵬已經6度進牛棚練投，最多能投70球，調整的進度按部就班，紮實的踩每一步。對於自己是否有機會力爭開幕戰先發投手，他笑說自己沒有特別去想，能整季健康出賽是最重要的，希望能有好的起步，就必須把自己準備好。

這是黃子鵬第4度來到石垣島參加此次盛會，他坦言最印象深刻的是春訓基地很大，規模很不一樣。

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