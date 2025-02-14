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MLB》金鶯春訓未見菅野智之身影 總管說明受簽證問題影響

2025/02/14 16:22

菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟各隊春訓陸續展開，今天是金鶯隊投捕報到日，但日籍35歲投手菅野智之未與球隊會合。金鶯隊總管艾利亞斯（Mike Elias）表示，菅野智之受到工作簽證問題影響，預計當地時間週末才會與球隊會合並參與春訓。

日媒《體育報知》報導，艾利亞斯說明，菅野智之並非健康的問題沒有參與春訓，而是工作簽證的關係，他提到菅野預計在24小時從東京出發，預計週末報到。菅野智之稍早也在個人社群媒體X上PO出搭機飛往美國的貼圖。

菅野智之上季在讀賣巨人先發24場，交出15勝為央聯最多，防禦率僅1.67，共投156.2局賞111次三振，摘得中央聯盟勝投王、央聯年度MVP。菅野智之曾在2020年想透過入札度制度挑戰大聯盟，卻未能如願，如今以1年1300萬美元加盟金鶯，展開旅美生涯。

此外，本季轉戰國民的中日龍左投小笠原慎之介、以小聯盟約加盟費城人的阪神虎側投青柳晃洋，都受到簽證影響，目前尚未參與球隊春訓，預計近期都會向球隊報到。

去年轉戰大都會的日籍投手藤浪晉太郎，一度也因工作簽證問題回國處理。藤浪今年以小聯盟約加盟水手隊。

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